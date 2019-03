Torrado recibiría una sanción lapidaria

Una vez más la violencia tomó protagonismo y empañó lo que debería haber sido un espectáculo futbolístico en el Torneo Regional Amateur. En esta oportunidad, los repudiables incidentes se produjeron en cancha de Sp. El Carril, donde se enfrentaron La Merced y Progreso de Rosario de la Frontera (igualaron 3 a 3 ), cuando Cristian Torrado, delantero de la visita, noqueó de un golpe de puño a Cristian Guanca, defensor del blanco mercedeño.

El bochornoso acto de cobardía que protagonizó Torrado deja mucho que desear y no deberían tener consideración en su sanción, porque un jugador de su experiencia no puede reaccionar de esa manera.

Los hechos se produjeron cuando Torrado, expulsado por doble amonestación, se retiraba del campo de juego y de manera sorpresiva y a traición le pegó una trompada de atrás a Guanca, quien quedó inconsciente algunos segundos. El defensor fue asistido inmediatamente por la ambulancia y reaccionó casi de forma instantánea. El gran susto de la tarde se lo llevó la madre de jugador, quien muy preocupada ingresó hasta donde estaba su hijo y luego casi de descompasó por el angustioso momento.

La agresión del delantero de Progreso hizo reaccionar a Fabio González, jugador de La Merced, que intentó agredirlo de la misma forma, desatando un tumulto entre los equipos, que por suerte no pasó a mayores. La reacción de González no tiene justificativo y fue expulsado. Torrado no conforme con su repudiable accionar, se cruzó en la puerta de acceso con Javier Muruaga, presidente de la Liga de Valle. Una vez que se calmaron los ánimos, Aníbal Calderón, el árbitro del partido oriundo de Metán, ordenó que prosiguiera el duelo.

El hombre de negro elevará un duro informe sobre lo ocurrido en la jornada al Consejo Federal, por lo que se espera una sanción lapidaria para Torrado.

En una tarde para el olvido, también fue denunciado Fabio Rodríguez, línea N° 2, por maltratar a un alcanzapelota.