El once de Central Norte estaría definido

Central Norte, con un importante envión anímico y deportivo, se encamina en la búsqueda de un triunfo sobre Olimpia Oriental el viernes, desde las 22, en el Martearena, que le asegure el primer puesto de la zona 3 en el Torneo Regional Amateur.

El técnico cuervo ya había anticipado que pondrá lo mejor a disposición para alcanzar la meta. En la práctica de ayer, que se basó en trabajos tácticos en espacios reducidos, Ezequiel Medrán dio indicios del once titular que pondrá ante el celeste de Rosario de Lerma.

Como era de suponer no habrá grandes cambios en relación a la alineación que igualó con San Antonio (0-0), el domingo pasado.

Una de las variantes cantadas en la última línea es el regreso de Leandro Beterette, recuperado de una problema físico.

Con el ingreso de Bete, el DT azabache desplazó a Pablo Figueroa hacia al sector izquierdo de la defensa, una posición que ya conoce porque en el partido pasado suplió la baja de Francisco Ortega, expulsado por doble amonestación.

Esta es una de las pocas alternativas que tiene Medrán, ya que todavía no puede contar con Eduardo Buruchaga porque debe cumplir una fecha más de sanción.

La novedad más saliente de la práctica fue el ingreso de Facundo Zamarián en el circulo central, cubriendo la vacante que dejó Osvaldo Young, quien habría sumando su quinta amarilla ante la villa. Zamarián viene sumando minutos de juego, intervino prácticamente en todos los partidos.

La ausencia de Young y la lesión de Nicolás Issa (desgarrado), le abrieron la puerta a la titularidad al volante central azabache nacido y formado en la cantera del club.

Zamarián mostró un notorio crecimiento profesional y tendrá su oportunidad.