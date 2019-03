Fuerte discusión entre Sol Pérez y Milei: La rubia lloró y al economista lo echaron en vivo del programa

Sol Pérez debutó como panelista del programa de Net TV Las Rubias, conducido por Marcela Tinayre. Uno de los invitados de la emisión fue Javier Milei, quien hace diez días ya había tenido un fuerte cruce al aire con la ex chica del clima. Como era de esperarse, todo terminó en un escándalo: ella se puso a llorar y él fue echado del programa.

“Los kirchneristas proponen acelerar el camino hacia Venezuela. Si lo queremos hacer, bárbaro. Pero todos sabemos que termina mal”, decía Milei cuando fue interrumpido por Sol Pérez para hacer una observación. “¿Por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre”, indicó la panelista.

Y el economista le respondió: “¿Tenés claro el sistema que estoy proponiendo? Tiene el 25 por ciento menos de pobres, que es lo que dicen los datos. ¿Necesitás que los muestre?”.

Sol Pérez le dijo que “con datos no se hace nada” y la tensión se apoderó del estudio. “Entonces discutimos percepciones. Entonces con la percepción de Maradona, Venezuela es un oasis y Cuba es fabuloso. Si vamos a discutir cuestiones románticas ... No es lo mío”, manifestó el economista.

La discusión siguió su curso con los otros presentes en la mesa. Pero unos segundos más tarde Milei dijo que “este gobierno es un desastre, es socialista” y Sol Pérez lo volvió a interrumpir: “Para él todos los gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien”. Esas palabras no le gustaron en absoluto al economista, y se desató un fuerte cruce.

- Javier Milei: Mis opiniones son mías, las puedo dar yo mismo, no necesito que seas mi intérprete. Ni sabés de las cosas que hablo.

- Sol Pérez: Tenés esa forma de discutir con otras personas de denigrarlas y degradarlas. Si sos tan inteligente, podés escuchar al otro.

- Milei: Para dar la opinión de lo que yo digo, la doy yo mismo. No necesito una intérprete de mis ideas.

- Sol: No le presta atención al resto ...

- Marcela Tinayre: Tenés que ser caballero y escuchar lo que te dice una mujer.

- Milei: Pero das una opinión de lo que digo o de lo que pienso. Para eso lo digo yo mismo. Ella es la que insulta por redes sociales. No sea cosa que un fiscal agarre tus tuits insultantes ...

- Sol: Mostrame. ¿Dónde? (Mieli dijo) que me tengo que teñir, que soy un culo. Eso pone en las redes sociales.

- Milei: La que tuiteó insultos fuiste vos. Yo solo me ocupo de lo que entiendo.

Para ponerle punto final a la discusión, que parecía no tener fin, Marcela Tinayre decidió pasar a la cocina del estudio, donde Juana Viale y Martín Bossi mostraron una receta. Sin embargo, de fondo, se escuchaba que Sol Pérez y Milei continuaban en lo suyo, concentrados en sus teléfonos celulares, con el objetivo de encontrar los tuits agresivos a los que habían hecho referencia.

Visiblemente afectada por la situación y el momento incómodo, Sol Pérez le mostró algo en su celular a Tinayre. “Retuitear algo no es un tuit mío. Me divierto con cosas que dijeron”, se defendió Milei. “Pero es avalarlo”, le aclaró Sol Pérez, con lágrimas en los ojos. La conductora no quiso continuar en esas condiciones.

- Tinayre: No me gusta y te voy a decir algo, honestamente (Milei): Me sorprende de vos que a una participante, a una co-conductora, a una mujer que es el primer día que está hoy termine en esta situación casi llorando. Porque lo que leí, lo tuyo ...

- Milei: No es un tuit mío, un retuit es un retuit. Si no les gusta, no es mi problema, es de ella.

- Tinayre: Lo que leí es sumamente agresivo.

- Milei: Ella a mí me dijo misógino, tarado ...

- Sol: Y lo pienso! Retuitear es avalar las opiniones. ¿Querés que lea los retuits?

- Milei: No hay nada escrito por mí, pero las agresiones de ella están escritas por ella.

- Sol: Me dijiste al aire chorra y violenta, y lo dijiste señalándome.

- Milei: Seguís sin entender el ejemplo.

- Tinayre: Siempre hemos tenido mucha armonía. Esto a mí me pone mal y sobre todo en el primer día de nuestro programa. Me parece muy violento agredir a una mujer.

- Milei: (Señala su teléfono) Estas son pruebas interesantes frente a un fiscal.

-Tinayre: No me obligues a decirte gracias por haber venido. Esto se termina acá. Lo pueden arreglar con abogados, pero toda esta agresión como mujer me parece sumamente desagradable.

- Sol Pérez: Lo de rotura de ano, todo eso ... Te lo voy a decir.

- Milei: ¿Son tuits míos?

- Sol: Son retuits. Me voy a retirar porque no voy a compartir una mesa con esta persona. Yo me voy.

Cuando la panelista se disponía a retirarse, Tinayre le dijo a Milei: “Gracias por haber venido, fue un placer y seguimos hablando otro día de economía”. Milei sin emitir otra palabra, se levantó y se retiró del estudio.