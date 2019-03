“Para mejorar los sueldos municipales vamos a tener que suspender obras”

En relación a la suba del 38% otorgado por el Gobierno provincial a la Administración Pública, entre otros beneficios, crece la preocupación en los municipios ya que sus magras recaudaciones no le permitirán cubrir las expectativas de los trabajadores sin suspender la ejecución de obras y en algunos casos, reducir los servicios.

Respecto de San Antonio de los Cobres, el intendente Leopoldo Salva explicó: “Vivimos una situación complicada. En el caso de San Antonio de los Cobres mantenemos reuniones de forma constante con los gremios. Sin ir más lejos en los próximos días vamos a juntarnos para analizar juntos la situación salarial para este año”.

El jefe comunal aclaró: “Antes que nada quiero decir que entendemos la situación que atraviesan los trabajadores, el sueldo ya no alcanza para nada. Lo que sí también es cierto que para poder darles un aumento que se acerque a las expectativas vamos a tener que dejar de lado la ejecución de obras que teníamos pendiente o proyectadas para este año”.

Salva anticipó, además, que no pueden exigir más impuestos al vecino. “Tampoco podemos poner más impuestos y ajustar más a la gente. El vecino apenas junta para pagar la luz y el gas, y el resto obviamente no lo considera una prioridad. Es decir que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que las paritarias este año no afecten al menos la prestación de servicios”.

La recaudación municipal hoy por hoy es mínima, dijo el intendente, y resaltó: “pero (en San Antonio de los Cobres) tenemos la ventaja de contar con una explotación minera que nos permite ir trabajando con las tasas que se les cobra y así podemos ir subsanando las diferentes situaciones”.