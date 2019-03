Gimnasia se trajo otra derrota desde Palpalá

Una derrota más de visitante. Como cada vez que salió de Salta, Gimnasia y Tiro decepcionó. Esta vez el albo perdió por la mínima diferencia frente a Altos Horno Zapla anoche en Palpalá.

Con este pésimo resultado Gimnasia vuelve a mirar de reojo tabla general del descenso, más allá de que todavía tiene aire, con 24 puntos, y con varios equipos por debajo intentando mantenerse en la categoría. De todos modos, el último equipo en la posición de descenso hasta ahora es Racing de Córdoba, con 20 puntos y un partido menos.

Aunque tuvo la primera gran ocasión del partido con un tiro desviado de Enzo Roggio, fue Zapla el que pegó primero con el tanto de Alejandro Fernández a los 7 minutos de juego. Y a esta altura del campeonato no importan los merecimientos. A esta altura lo único que sirve es ganar y sin fijarse en los modos.

Es que el albo tuvo todas las opciones posibles para empatar durante casi todo el partido, pero sin puntería, fue imposible. El propio Roggio desperdició una tras otra la posibilidad de marcar y nunca supo cómo vencer al arquero Sánchez, quien terminó siendo una de las figuras del partido.

Pablo Motta siempre marcó el camino, con un Gimnasia volcado por completo en el campo de juego de los jujeños. Pero al albo le faltó claridad en la puntada final. Gabriel Pusula tuvo sus chances cada vez que fue a buscar los centros, pero no hubo caso.

En el complemento Gimnasia siguió intentando, Motta primero, Mateo después y así desfilaron los albos sin poder vencer a Sánchez. El albo inclinó la cancha hasta cuando se quedó con uno menos por la expulsión de Cazula, pero no pudo torcer la historia.

Síntesis

Zapla 1 Gimnasia 0

S. Sánchez - M. Leguiza

N. Aguirre - J. Hereñu

J. Robles - A. Cazula

P. Santillán - G. Pusula

A. Domínguez - F. Giménez

J. Pascuttini - J. Iturrieta

F. Tello - E. Riera

P. Guzmán - J. Mateo

E. Villagra - P. Motta

J Cartello - E. Roggio

A. Fernández - E. Morete

DT: R. Saucedo - DT: D. Ramasco

Gol: PT: 7’ Alejando Fernández (Z).

Cambios: ST: 12’ F. Galarza por Villagra (Z), 16’ Juan Navalón por Juan Cartello (Z), 19’ D. Martínez por Morete (G), P. Agüero por Riera (G), 30’ J Pereyra por Mateo (G), 31’ L. Casarini por Pascuttini (Z).

Incidencia: ST: 36’ expulsado Cazula (G).

Jornada: 6ta. fecha - reválida - Estadio: E. Frabrizzi (Zapla) - Árbitro: Ariel Montero.