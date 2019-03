Con Fortuny en cancha, Argentina XV fue campeón

Argentina XV mantuvo su supremacía en el Américas Rugby Championship y se consagró campeón al derrotar en la madrugada de este sábado a Canadá, en condición de visitante, por 39 a 23. El salteño Diego Fortuny fue titular y disputó gran parte del juego, ya que recién fue reemplazado cuando quedaban cinco minutos para el final.

Fortuny consigue así su primer título con un combinado de la Unión Argentina de Rugby en un certamen oficial de la World Rugby. El hooker de Universitario RC se unió al equipo que dirige Ignacio Fernández Lobbe en la tercera fecha, y en la cuarta ya gritó campeón. Cabe destacar que es su segunda temporada en el Argentina XV, ya que fue parte del plantel que fue subcampeón el año pasado.

Luego de un trabajoso desarrollo en el juego, el equipo argentino logró sacar adelante un gran partido y venció a los Canucks, como se conoce al seleccionado canadiense. Este es el segundo título que logran los argentinos tras el obtenido en 2016, y quiebran la racha de Estados Unidos, campeón en 2017 y 2018.

Los puntos argentinos llegaron a través de un try de Tomás Cubilla a los 30 segundos de iniciado el juego; a los 30’ llegó el try de Matías Osadczuk y a los 38’ nuevamente hubo try de Cubilla. El apertura tucumano Domingo Miotti sumó un penal y dos conversiones en el primer tiempo.

El tercer try argentino lo marcó Felipe Ezcurra a los 29’ del ST y a los 39’ el árbitro sancionó un try penal para la visita. Miotti sumó con otro penal y Martín Roger una conversión.

El equipo argentino conducido por el expuma Fernández Lobbe sumó su cuarto triunfo consecutivo; en su debut goleó a Brasil (54 a 3), posteriormente venció categóricamente en su segunda presentación al bicampeón Estados Unidos por (45 a 14) y la semana pasada a Uruguay por (35 a 10).

La cuarta fecha del Américas Rugby Championship se completó con la ajustada victoria de Brasil frente a Chile por 15 a 10: al cierre de nuestra edición se enfrentaban Estados Unidos vs. Uruguay. La quinta y última fecha se disputará el próximo fin de semana con el siguiente programa: Estados Unidos vs. Canadá, Chile vs. Argentina XV y Uruguay vs. Brasil.