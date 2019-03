Con lo justo, pero fue triunfo para Los Jaguares

Los Jaguares lograron una angustiosa victoria frente a los Blues de Nueva Zelanda por 23 a 19 y así sumó su segundo triunfo consecutivo en el Super Rugby, en encuentro correspondiente a la tercera fecha de la cuarta edición del torneo.

Los factores determinantes del triunfo de Los Jaguares fueron la excelente labor en defensa -sufrió un solo try- y ser “clínico” a la hora de aprovechar las oportunidades para marcar tres tries, dos del wing tucumano Ramiro Moyano y uno de Julián Montoya.

El equipo argentino, pese a ser dominado durante la mayoría del encuentro, encontró la solidez y la confianza para mantener la disciplina y la madurez para esta competencia junto a los principales rivales de las franquicias del hemisferio Sur.

La franquicia viajará este domingo a Johannesburgo, Sudáfrica, para cumplir los dos compromisos frente a los Lions (9 de marzo) y una semana más tarde frente a los Stormers.

La tabla de posiciones de la Conferencia de Sudáfrica es: Sharks 11, Los Jaguares y Bulls 9, Stormers 8 y Lions 5

La síntesis

Los Jaguares 23: Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Matías Orlando (capitán), Matías Moroni y Bautista Delguy; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Enrique Pieretto, Martín Landajo, Santiago González Iglesias y Joaquín Tuculet.



Blues 19: Melani Nanai, Tanielu Tele'a, TJ Faiane, Ma'a Nonu, Rieko Ioane, Otere Black, Augustine Pulu, Akira Ioane, Dalton Papalii, Tom Robinson, Josh Goodhue, Patrick Tuipulotu (capitán), Ofa Tuungafasi, James Parsons y Alex Hodgman. Entrenador: León MacDonald.

Ingresaron Matt Moulds, Karl Tu'inukuafe, Sione Mafileo, Gerard Cowley-Tuioti, Matt Matich, Jonathan Ruru, Harry Plummer, Tanielu Tele'a.



Tantos en el primer tiempo: 2', 6' y 31 penales Black (B), 4' y 16`' penales Díaz Bonilla (J) y 39' try Moyano (J).

Resultado parcial. Los Jaguares 11- Blues 9.

Tantos en el primer tiempo:10' penal Black (B), 24' try Moyano (J), 26' try Montoya convertido por Díaz Bonilla (J) y 33' try Papalli convertido por Black.

Resultado final: Los Jaguares 23- Blues 19.

Amonestado en el primer tiempo: 29' Tomás Lavanini (J).

Arbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Cancha. Vélez Sarsfield.