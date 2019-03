El veterano de Malvinas recuperará su casco gracias a un benefactor anónimo

“Cuando tenga el casco conmigo lo voy a abrazar y lo voy a llenar de besos, espero no ponerme a llorar, pero va a ser muy emocionante. Ese casco me salvó la vida", dice Jorge "Beto" Altieri, el veterano de guerra que lleva años intentando recuperar ese tesoro.

La noticia de que podría recuperar su casco le llegó a través de un mensaje en su celular: "Compramos el casco, lo hicimos enviar a la embajada argentina en Londres para que lo remitan rápidamente a Buenos Aires", decía el empresario argentino que lo compró en la subasta del sitio web eBay.

Jorge "Beto" Altieri. Foto: La Nación

"Pensé que podía ser una broma de mal gusto", cuenta a La Nación Beto y agrega: "Pero a través de unas llamadas pude confirmar que era verdad, me emocioné mucho, pensé en mis hijos que van a poder ver el casco que me salvó la vida en Malvinas y del que tantas veces les hablé".

El benefactor pidió mantener su anonimato, solo avisó que lo había comprado, que lo quitó de la subasta y que llegará en pocos días al país.

Durante estos días Altieri recibió apoyo de mucha gente. "Estoy muy emocionado", vuelve a decir. "Me ayudaron amigos y amigas, malvinenses de corazón, medios de comunicación que hicieron visible el tema, usuarios de redes sociales que intentaron hacer una colecta para poder comprar el casco y recuperarlo. Muchos se interesaron, el embajador de Gran Bretaña, Mark Kent, el intendente de La Plata, Julio Garro, el municipio de Lanús, que es donde vivo, muchos se acercaron, preguntaron y ofrecieron ayuda, pero finalmente un hombre o una mujer, no lo sé, lo compró y en pocos días lo voy a tener conmigo", enumera y no quiere olvidarse de nadie.

Fuente: La Nación