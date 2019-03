David, atleta del deporte adaptado, sueña con la selección nacional

Se destaca en atletismo en las especialidades de silla y lanzamiento de bala. Pasó la primera convocatoria. Con poco demuestra que tiene ansias de superación.

El joven mercedeño tiene un buen tiempo en la categoría de sillas. También lo tiene en el lanzamiento de bala. Está entre los cinco mejores del país. Es el único deportista con PC del NOA en ser nominado por la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral para junio próximo.

David Flores está a punto de ingresar al seleccionado nacional de atletismo para discapacitados debido a su potencial y condiciones para el lanzamiento de bala y la carrera de 80 metros. Sus marcas están muy cercanas a los mejores tiempos de los campeones argentinos y sudamericanos. Desde hace 10 años es parte del centro Formar, el reconocido Centro de Capacitación Laboral para personas con Discapacidad que funciona en la localidad de La Merced.

Apenas se inició en las actividades deportivas de esta institución David Flores de 21 años, comenzó a destacarse en tenis de mesa, bochas adaptadas y atletismo. A pesar de su parálisis cerebral. El joven mercedeño se desenvuelve de manera superlativa. Con estudios primarios y secundarios completos, el deporte es su vocación, lo que lo impulsa a salir adelante.

Fue medalla de oro en los Evita provincial y nacional. También se colgó una presea de plata. Es tan sorprendente su nivel que ya participó con éxito de una primera convocatoria al Seleccionado Nacional de Atletismo de PC. Los resultados obtenidos en el campus realizado en la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, fueron más que destacados.

“Estuve al lado de grandes deportistas, y mis marca fueron satisfactorias. Con los elementos que tenía pude estar a la altura de muchos buenos atletas de esta especialidad. Ahora puedo quedar en junio seleccionado para el equipo nacional. Es un orgullo” contó David.

Los agradecimientos por este logro pasan por nombrar al intendente Juan Ángel Pérez, la licenciada Alejandra Baigorria, responsable del área de discapacidad y su amigo y entrenador Gustavo “Cuky” Bülher. Tiene un beca deportiva municipal, y recibe ayuda para participar de estas convocatorias nacionales.

“Mi entrenador todos los días me acompaña. Ahora debo prepararme a diario y muy fuerte para esta nueva convocatoria. Aunque los elementos que utilizo no son los empleados por los atletas de elite, mis compañeros están haciendo un aparato para poder realizar el lanzamiento de bala en donde me destaco”, explicó David Flores.

Sucede que las sillas de lanzamiento para bala son unas banquetas especialmente diseñadas para los atletas. Desde Formar viendo las posibilidades de David, pergeñaron una estructura con las medidas reglamentaria oficiales de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral (Fadepac). Estas banquetas no incorporan ruedas, se ajustan a lo especificado por las normas federativas.



Gestiones de la comuna

El problema surge con su silla especial que tiene un costo de 250 mil pesos. “David tiene un don especial para estos deportes adaptados. En la ciudad de Bolívar donde estuvimos, demostró que está a la altura de los mejores del país. Sin tener la silla ideal. David es un chico de gran corazón y se esfuerza para salir adelante, es muy positivo”.

Como ahora debe entrenar de forma continua, la Municipalidad de La Merced está gestionando ante la Secretaría de Deportes de la Provincia de Salta la cesión de una de las sillas de ruedas adaptadas, para poder facilitar el adecuado trabajo físico de David.