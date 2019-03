Salta Basket lo hizo de nuevo: ganó y sumó su sexta victoria

¡Enorme triunfo de Salta Basket! El equipo de la provincia derrotó anoche a San Isidro de San Francisco por 71 a 64 en la Liga Argentina y sumó su sexta victoria consecutiva, la racha más larga de su reciente historia.

Las victorias previas ante Sportivo América, Unión, Ameghino y Echagüe (en dos oportunidades), le otorgaron a los infernales la confianza necesaria para llegar a este encuentro clave, teniendo en cuenta las ubicaciones actuales de ambos equipos en la Conferencia Norte y finalmente quedarse con el partido.

De antemano se sabía que el partido no iba a ser fácil porque los cordobeses también llegaron a este choque con la racha positiva de tres victorias seguidas ante Echagüe de visitante, Oberá e Hindú como local.

El encuentro fue parejo desde los primeros instantes, con un resultado que fue cambiando de dueño a medida que transcurrieron los minutos, hasta que los dirigidos por Leandro Hiriart lograron quedarse con el triunfo parcial por 13 a 11.

Los puntos salteños fueron bien repartidos entre los integrantes del quinteto inicial: tres puntos para Víctor Cajal, Federico Mariani y Scott Cutley y dos para Lisandro Rasio y el capitán Gregorio Eseverri.

En el segundo cuarto, el trámite del partido tampoco cambió. Los infernales buscaron estirar la diferencia y San Isidro intentó achicar, por eso no llama la atención que el parcial fue 17 a 16 para el representativo capitalino. En este tramo, en la ofensiva se destacaron Mariani y Emilio Stucky.

En la visita, los dos más destacados del primer tiempo fueron Santiago González y Santiago Ludueña.

Tras el descanso, el conjunto de San Francisco tomó la iniciativa del partido y logró pasar al frente. A los infernales les costó ese inicio pero en la mitad del tercer período nuevamente se puso en ventaja.

Sin embargo el cierre de este tramo tuvo más emociones porque San Isidro no se dio por vencido y de nuevo lo fue a buscar para terminar quedándose con un ajustado 19-17, aunque Salta Basket se mantuvo arriba 47 a 46 de cara a los diez minutos finales.

En ese lapso, los que golpearon primero fueron los cordobeses que hicieron una gran tarea en un estadio difícil, como lo es el polideportivo salteño, de menor a mayor.

Los infernales, desde abajo en el marcador, lejos estuvieron de darse por vencidos y reaccionaron en los últimos segundos de juego. Finalmente fue 71 a 64 pero fue un resultado mentiroso, porque el juego fue mucho más ajustado.

En ascenso

Con 21 partidos disputados y seis victorias consecutivas, los salteños se ubican dentro del lote de los equipos de arriba en la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

A falta de cinco partidos para finalizar la etapa regular, el equipo dirigido por Hiriart buscará llegar en la mejor posición posible para afrontar los playoffs con el firme objetivo de ascender a la Liga Nacional.

Por el momento Salta Basket tiene 45,5 puntos y está segundo, un punto por debajo de Central de Ceres. Hoy comparte esa posición con Barrio Parque y San Isidro.

Los números son muy buenos para el conjunto salteño que suma 13 triunfos y 8 derrotas en la segunda categoría más importante del país.