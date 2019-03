El acusado del femicidio de Cintia Tapia dijo que “no recuerda nada”

Con la declaración del principal imputado, comenzó esta mañana el juicio por el asesinato de Carmen Cintia Tapia, ocurrido en la madrugada del 21 de septiembre de 2017 en el camping El Préstamo del dique Cabra Corral. Tras la lectura de la imputación fiscal, Ramón Ángel Chocobar, alias “Ramoncito”, manifestó que no tuvo nada que ver con el femicidio, con el argumento de no recordar nada de lo sucedido aquella noche en la que más de un millar de jóvenes se congregaron en el lugar para recibir la primavera.

El joven de 25 años se avino a contar su verdad, pero lo hizo de manera escueta. Refirió que junto a sus amigos consumió abundante bebidas alcohólicas. “Me dormí, me desperté y seguí tomando y llegó un momento en que perdí el conocimiento”, expresó Chocobar.





Dijo que al otro día se despertó en una celda , sin saber porqué lo habían detenido. “No me acuerdo de nada”, afirmó.

Como no aceptó que le hicieran preguntas, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio pidió que se diera lectura a las declaraciones que hizo el acusado en la etapa de instrucción. En ese sentido el funcionario marcó las contradicciones de Chocobar con respecto a lo manifestado. En una de ellas, el joven acusó a un tal “Rulo” de haber golpeado con una piedra a Tapia y que a él lo agredió a puñetazos. En otra sostuvo que había mantenido una relación sexual con la víctima.

El Tribunal de Juicio también escuchó el testimonio de un hermano de Cintia, a quien él acompañó para participar de los festejos por la primavera. Confirmó que Chocobar estuvo con ellos y reconoció que todos consumieron vino a granel y que Cintia estaba ebria. “Ella me dijo que iría al baño y como no volvía salí a buscarla pero no la encontré y al día siguiente recibí la triste noticia de que la habían asesinado”.