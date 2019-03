"Like a Prayer" de Madonna cumple 30 años: transgresora y provocadora

A fines de los '80, Madonna era un ícono dentro de la industria musical. Luego de exitosos trabajos. como su disco debut homónimo (1983), Like a Virgin (1984), y True Blue (1986), la cantante quería cerrar la década en lo más alto.

En Like a Prayer, la estadounidense coescribió todos los temas y se rodeó de un importante equipo de trabajo. Stephen Bray, Patrick Leonard (responsable de éxitos como "Live to Tell", "Open Your Heart" y "Frozen") y Prince estuvieron junto a ella, en el estudio. El recordado artista de Minneapolis dejó su marca en "Love Song".

Madonna buscó conectarse con otros estilos, como el funk, el góspel y el soul para conseguir un sonido compacto y bailable. En su momento, la Reina del Pop definió a este trabajo como una obra dedicada a su madre -que murió cuando ella era una niña-, a su padre, y a la unión familiar. "Promise to Try", "Keep It Together"y "Oh Father" son muestras de esta idea, en donde la cantante describe su costado más íntimo. El empoderamiento femenino está presente en "Express Yourself", otro de los cortes de este cuarto trabajo de estudio de la artista.

Sin lugar a dudas, el tema que marcó al álbum fue "Like a Prayer". Un ritmo seductor, un estribillo bailable, con un acertado trabajo en los coros, Madonna se muestra como una predicadora con un controvertido mensaje religioso: "Cierro mis ojos, Oh Dios creo que estoy cayendo".

"Creo que hubo un momento en el que nos dimos cuenta que era el tema que le podía dar el nombre al disco, el principal. Era potente, único, y ambicioso", reconoció Patrick Leonard en una entrevista con Billboard.

El video fue muy polémico por sus referencias a símbolos católicos, como los estigmas y cruces. Madonna seducía en plena iglesia a la estatua de un santo negro. Fue considerado blasfemo por el Vaticano. "Paz, paz. Hagan el amor, no la guerra", fue la respuesta de la cantante sobre el polémico clip a la televisión australiana.

"¡Hace 30 años, lancé Like a Prayer e hice un video que causó mucha controversia porque besé a un santo negro y bailé frente a las cruces ardientes", describió en un posteo a principios de marzo, al cumplirse las tres décadas de la salida del tema.

Madonna, inquieta y transgresora, también marcó un cambio en su imagen. Un signo de maduración. Se alejó del rubio platinado para recuperar el color negro de su pelo. Una vez más, marcaba tendencia con su look a las adolescentes.

El álbum llegó a las disquerías el 21 de marzo de 1989. Like a Prayer fue un éxito comercial, con varios cortes de difusión que llegaron a los primeros puestos de las listas. A nivel mundial, el disco vendió más de 15 millones de copias. Madonna ya estaba lista para encarar con todo la nueva década.

FUENTE: Carlos Iogna Prat (TN.com.ar)