"Es mentira que como chocolate y no me entra la camiseta"

El delantero Silvio Romero negó tener sobrepeso y dijo "estar un poco más lento de lo normal" porque hace un mes que no entrena bien por diversas molestias.

"Estoy a disgusto de lo que se dice. Sé que estoy falto de ritmo pero hay comentarios que la pifian y van con maldad. Es mentira que como chocolates todas las noches o que no me baja la camiseta", afirmó el atacante de Independiente.

En declaraciones formuladas a Radio La Red, indicó: "Nunca me pidieron que bajara de peso. Me ven más lento de que es normal porque no entreno bien hace un mes".

Autocrítico, Romero dijo "poder y deber estar mejor porque represento una de las camisetas más grandes del país" y no se mostró conforme con haber sido reemplazado por Martín Benítez al finalizar la primera parte. "Es una imagen fuerte salir en el entretiempo, no generar oportunidades", cerró.