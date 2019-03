Ley anti-barra bravas: convocan a dirigentes para hablar del tema

El plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes de la Cámara de Diputados decidió ayer convocar a dirigentes de clubes de fútbol para que expongan la próxima semana sobre el proyecto anti barras bravas, por lo que quedó descartada la posibilidad de llevarlo al recinto el próximo miércoles, a partir de la firma de dictámenes que el oficialismo aspiraba a conseguir.

Ante la falta de consensos, el interbloque Cambiemos se resignó a no poder conseguir dictamen en la reunión de este jueves y a abrir una nueva etapa con la presencia de los interesados en el tema, en una reunión en la que quedaron expuestas las diferencias dentro del oficialismo sobre la modificación del cronograma de trabajo.

Según expresaron diferentes diputados durante la reunión, al día de ayer existían al menos cinco posibles dictámenes, uno del oficialismo y cuatro de la oposición, lo que demostraba la falta de acuerdos básicos.

Tras el fallido intento de emitir dictamen el martes, y la imposibilidad de registrar avances que quedó en evidencia en la reunión de asesores realizada el miércoles, finalmente la presidente de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, accedió a ampliar el cronograma de trabajo.

La diputada de Cambiemos accedió al pedido de la oposición para que la próxima semana, concurran a la comisión dirigentes relacionados con el ámbito del fútbol, como representantes de la AFA, de la Superliga, de los árbitros y del gremio de futbolistas, entre otros.

Para no dilatar los tiempos, se acordó que cada interbloque de la Cámara solo podrá proponer dos invitados, ya que la idea es que las visitas no superen las dos semanas.

Luego de estas visitas, el oficialismo intentará nuevamente firmar dictamen de mayoría, o se resignará a que existan varios despachos y que el tema se defina en el recinto.

Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en general en diciembre (unanimidad de 201 y tres abstenciones) y minutos después se decidió su vuelta a comisión ante la falta de acuerdos en análisis artículo por artículo.

Crítico de la postergación del tema, el macrista Fernando Iglesias señaló que "la oposición no quiere que la ley salga", que "abrir la comisión a invitados es dar un paso atrás" y que si se continúa así "van a pedir jugar un campeonato interno de fútbol entre los bloques para ver si se pierden cuatro meses más".

La jujeña Burgos no dejó pasar la observación de su compañero de interbloque y le retrucó: "Para mi no es dar un paso atrás, es buscar llegar a un diálogo, que jamás significaría retroceder".

En el mismo sentido que Iglesias, el también macrista Jorge Enriquez consideró que con el nuevo esquema de trabajo "pareciera que están tratado de tirar la pelota afuera", a lo que, nuevamente, Burgos aclaró que "más que eso se está parando la pelota y viendo qué panorama hay, para luego avanzar".

"No estamos planteando un número de audiencias indeterminadas; la idea es escuchar los testimonios la semana que viene y luego llevar el tema al recinto", aclaró el kirchnerista Daniel Scioli, presidente de la comisión de Deportes, para respaldar a su par de Legislación General.