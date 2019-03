Lautaro Martínez: "En el segundo tiempo mejoramos"

El delantero marcó el único tanto del equipo argentino y dijo que "no hay que desesperarse", tras el mal partido y la derrota frente a Venezuela.

El centrodelantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez reconoció que hicieron "un mal primer tiempo, quizá por el nuevo sistema, y luego se mejoró", tras la derrota ante Venezuela por 3-1, en el partido amistoso de fecha FIFA jugado en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid.

"Hicimos un mal primer tiempo, quizá nos costó por el nuevo sistema (5-2-2-1), el que no habíamos trabajado mucho y cuando Venezuela marcó dos goles nos complicamos más al tratar de buscar el gol", indicó el ex-Racing, autor del tanto del equipo que conduce Lionel Scaloni.

"El resultado abajo nos llevó a cambiar el esquema para el segundo tiempo, con lo que mejoramos, pero no alcanzó", señaló el atacante del Inter, de Milán.

Prosiguió con sus declaraciones a la prensa con que Argentina "en el segundo tiempo fue más que Venezuela, que solo llegó con el penal", y agregó: "Se llegó mucho más pero solo se pudo convertir un gol entre todo lo que generamos".

Martínez, por último, dijo: "No hay que desesperarse, se debe continuar con el trabajo intenso para adaptarnos a las nueva tácticas, para seguir mejorando".