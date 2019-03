Central Norte goleó y cumple otro objetivo

Central Norte hizo delirar a sus hinchas y los invitó una vez más a soñar con el ascenso. Es verdad, todavía falta mucho para alcanzar el objetivo, pero soberbias actuaciones como la de anoche frente a Olimpia Oriental, al que goleó por 7 a 0, marcan que están el camino correcto en el torneo Regional Amateur.

El equipo de Ezequiel Medrán lució todo su poderío en el estadio Martearena, en una noche fantástica para Diego Núñez, quien se despechó con dos goles y se convirtió en el máximo artillero azabache.

Central mostró su intención de llevarse por delante a su rival apenas se escuchó el pitazo inicial, salió a presionar y buscó con algo de imprecisión abrir el marcador.

La diferencia fue muy notoria, pese a que Olimpia incomodó asfixiando en la salida del cuervo obligado a cometer un error, pero no supieron aprovechar las escasas situaciones que crearon.

Él exhibió un buen juego colectivo y era solo cuestión de tiempo para que Central terminara de hilvanar un contraataque. Y no tardó en llegar la primera alegría de la noche, que llegó quizás de la forma menos pensada, a los 16’: Patricio Krupoviesa ganó en las alturas y de cabeza venció la resistencia de Pedro Casimiro, arquero del celeste, convirtiendo el primero del partido, que le dio toda la tranquilidad que necesitaban los dirigidos por Medrán.

De ahí en más, la balanza se inclinó justificadamente para el cuervo, que se llevó por delante a un rival que no tuvo respuestas ni supo controlar los embates del único líder de la Zona 3.

Diego Núñez, en una de sus mejores actuaciones en el club de Barrio Norte, con un gran despliegue llegó a marcar el segundo (34’): Ronaldo Martínez lo asistió y el “Nivi” definió con violencia.

Uno de los máximos artilleros azabaches no tardó en volver a decir presente y antes que cerrara la primera parte cantó el tercero, como un adelanto del vendaval que se venía.

El segundo tiempo estuvo de más. Todo estaba claramente definido, y así lo demostró Central Norte. Al minuto, el reciente ingresado Fabricio Reyes amplió la ventaja.

La Perla no quiso quedarse atrás, ya que su compañero de ataque (Núñez) lo había superado en la tabla de goleadores, y más tarde volvió a convertir.

Olimpia Oriental no supo cómo detener la potencia del cuervo y así llegaron las últimas frutillas del postre: Lucas Quiroz y Ronaldo Martínez decretaron el 7 a 0.

El resultado:

C. NORTE 7 OLIMPIA 0

M. Pegini P. Casimiro

L. Beterette C. Gerónimo

F. Rodríguez A. Silva

P. Krupoviesa F. De Pauli

P. Figuero L. González

M. Valsagna R. Rodríguez

F. Zamarian F. Delgado

M. Iglesias F. Cejas

L. Quiroz E. Corrales

D. Núñez G. Firme

R. Martínez J.M. Perillo

DT: E. Medrán DT: M. Rodríguez

Goles, PT: 16’ Patricio Krupoviesa (C), 34’ y 41’ Diego Núñez (C). ST: 1’ y 37’ Fabricio Reyes (CN), 26’ Lucas Quiroz (C), 28 Ronaldo Martínez (C).

Cambios, ST: inicio, F. Reyes por Núñez (C), 10’ A. Lozano por Iglesias (C), 11’ D. Piccolo por E. Corrales (O), 15’ F. Botelli por G. Firme (O), 21’ F. Apaza por Valsagna (C), 31’ Cabirol por De Pauli (O).



Jornada: 9° fecha - Zona 3

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Ramón Segovia