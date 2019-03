Emotivo audio de un hincha de Gimnasia en la previa del clásico

Restan horas para el esperado clásico entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, el que es tal vez, uno de los partidos más importante de la historia entre ambos, pese a que sea zafar del descenso y no un título ni la gloria lo que está en juego, desnudando una vez más la triste realidad de nuestro fútbol.

Albos y santos jugará "la" final por la permanencia que no tiene precedentes entre ambos a nivel federal, este domingo, a las 16, en el Gigante del Norte, y un hincha apasionado de Gimnasia alienta a sus "colegas" a copar la Vicente López para hacerle sentir su fuerte apoyo al equipo en el momento más difícil, en un audio que hará llorar a más de un albo, a esos de la vieja guardia y a los del hoy, que son los que más padecieron "las malas".

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

El hincha en el audio que dura más de tres minutos intenta apelar a la sensibilidad tocando el corazón de cada hincha, con una música emotiva de fondo. Viaja en el tiempo y rememora a su abuelo y a su padre, que lo hicieron hincha, se remonta a la época de los ascensos a Primera División y al ocaso que llegó después de la gloria, con viajes al Argentino B, frustraciones deportivas, la quiebra y el órgano fiduciario, los sucesivos descensos y hasta aquella otra épica "final" por la permanencia, en la que Federico Sauad se agigantó en el arco tapando los penales heroicos ante La Candelaria de Misiones.

"Mi abuela me contó, mi viejo, un tío, en cada asado familiar. Me contaron de las épocas doradas, donde los equipos avasallaban en la cancha que sea. Mi viejo nunca se olvida de esa noche en Córdoba junto al tata, donde unos héroes lograban una hazaña en tierras ajenas. Entre lágrimas recuerda esas voladas del 'Palito' Álvarez y ese bendito travesaño de ascenso... Pero pasó el tiempo, pasaron los años y aquellas hermosas historias comenzaron a cambiar. Me cuesta contarle a mi hijo historias doradas que haya vivido, pero sí tengo unas memorables porque yo estuve esas tardes interminables de Argentino. Yo me la banqué en Pericon, contra la Banda del Río Salí, Chaco For Ever, Colegiales, Famaillá, Concepción. Yo estuve en las peores. Y el Gigante estaba más que nunca de pie", expresa el hincha en parte del audio viralizado y que podés escuchar abajo de esta nota.