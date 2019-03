Decepcionante empate de Brasil ante Panamá

El seleccionado brasileño de fútbol igualó este sábado frente al representativo panameño por 1-1 en el estadio do Dragão, de Portugal, en un amistoso internacional de la fecha FIFA.

El volante Lucas Paquetá (32m. PT) abrió la cuenta para el conjunto sudamericano, mientras que el defensor Adolfo Machado (36m. PT) marcó el empate para los centroamericanos.

Brasil, organizador de la Copa América de este año, no contó con el delantero Neymar, lesionado gravemente en el tobillo derecho, quien estuvo en las tribunas del estadio ubicado en la ciudad de Oporto.

Brasil formó con Ederson; Fagner, Eder Militão, Miranda y Alex Telles; Arthur, Casemiro y Lucas Paquetá; Richarlison, Roberto Firmino y Philippe Coutinho.

Además, ingresaron Felipe Anderson, Everton y Gabriel Jesús por Paquetá, Firmino y Arthur, respectivamente, en el segundo tiempo.

Por su parte, Panamá alistó a Luis Mejía; Michael Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings y Fidel Escobar; Eric Davis, Alberto Quintero, Aníbal Godoy y Armando Cooper; José Luis Rodríguez y Gabriel Torres.

En el representativo panameño entraron César Blackman, Jan Carlos Vargas, Omar Browne, Ernesto Walker, Abdiel Arroyo y José Fajardo Nelson por Torres, Murillo, Quintero, Cooper, Godoy y Rodríguez, respectivamente, también en el complemento.

El equipo brasilero, dirigido por Adenor Leonardo Bacchi, jugará el martes frente a República Checa en Praga, desde las 16.45 (hora argentina), en su segundo amistoso.

Por su parte, Panamá no jugará ningún encuentro.