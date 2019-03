Gimnasia - Juventud, en un clásico de terror

Esta es la pobre realidad de nuestro fútbol. Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana definirán en este partido la permanencia de categoría. No hubo aciertos de parte de ambos bandos y en la última fecha de la fase reválida del Federal A, albos y antonianos juegan desde las 16, en el Gigante del Norte, con la imperiosa necesidad de ganar para zafar, porque hasta acá no llegaron por casualidad, sino por las malas campañas que realizaron desde septiembre del año pasado, cuando se puso en marcha el torneo.

La estadísticas marcan la pobreza que mostraron en cuanto a fútbol tanto el santo como el millonario, a tal punto que al no conseguir pasar a la instancia para luchar por el primer ascenso solo les quedó la posibilidad de jugar una fase reválida, en la zona D, que condenó a los equipos salteños a resolver entre ellos el descenso, y que en el peor de los castigos les podría caber a los dos.

Lo menos en que se piensa en el inicio de una competencia es en sufrir padecimientos, porque todos interpretan que hay que encarar un torneo con el objetivo de salir campeones, pero si no se hacen bien las cosas el resultado final es lo que hoy se vivirá en el Gigante del Norte, con la preocupación lógica y de al menos salvar el año sumando los tres últimos puntos para no descender.

Al santo solso le sirve una victoria frente al millonario y, en este caso, obligará a un desempate por la permanencia. Ningún otro resultado lo favorece.

Las mayores urgencias están de parte de los antonianos, porque no cabe ningún otro resultado que le pueda favorecer, solo el triunfo, en caso contrario ni el empate le alcanza para quedarse en el Federal A.

Mientras que Gimnasia tiene dos alternativas, primeramente le alcanza con un empate para seguir en el Federal A, y una victoria en una jornada tan trascendente le posibilitaría quedar con chances de ingresar entre los equipos que luego disputarán la fase de los play-offs. Todo dependerá del resultado que obtenga Crucero del Norte en el enfrentamiento con San Martín de Formosa, en el mismo horario, en cancha de estos últimos, quienes se encuentran seriamente amenazados con perder la categoría.

Claro que si Gimnasia pierde frente a Juventud y también ganan los formoseños y Deportivo Roca, de la zona A, frente Independiente de Neuquén, se produciría un cuádruple empate, lo que obligaría a desempatar por los tres descensos.

El albo se salvará del descenso con un empate o una victoria. Si gana tiene la posibilidad de jugar los play-offs del segundo ascenso. Si pierde, tendrá que jugar un desempate.

Adrián Adrover y su grupo de jugadores se llamaron a silencio en los días previos. Quisieron trabajar en la mayor concentración para no desatender ningún detalle que pueda resultar decisivo.

Y en la Vicente López el plantel albo también buscó fortalecer su interior, ajustando todos los pormenores para no dar ningún tipo de ventaja.

En fin, todo ese entusiasmo de épocas pasadas, de aquellos partidos atrapantes que supieron brindar albos y santos en la B Nacional, será guardado en los recuerdos de los más memoriosos. El presente del fútbol salteño atraviesa su peor momento. Ojalá que la lección sirva para volver encontrar el camino que alguna vez supo llevarnos a la gloria.

LOS EQUIPOS

GIMNASIA JUVENTUD

M. Leguiza J. Mulieri

J. Hereñu N. Pérez

A. Herrera M. Gogna

A. Cazula L. Gogna

F. Giménez J. Cárdenas

M. Macorito G. Mendoza

P. Aguero J. Montero

E. Riera C. Chavarria

P. Motta J. Molina

E. Morete R.Gómez

E. Roggio A. Argañaraz

DT: D. Ramasco DT: A. Adrover

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Carlos Gariano (Santa Fe).

Hora de inicio: 16