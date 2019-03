Salteños marcharon contra el aborto

Miles de personas se movilizaron ayer en Salta para reclamar que el Congreso Nacional no vuelva a tratar este año el proyecto de legalización del aborto, en el marco del Día del Niño por Nacer que se celebra mañana, 25 de marzo.

Con consignas como "Con aborto no te voto", o "Ni protocolo ni ideología", los manifestantes buscaron enviar un mensaje a la clase política para que no vuelvan a abrir el debate por el aborto en las cámaras legislativas y contra el dictado de Educación Sexual Integral en las escuelas.

En Salta, la concentración empezó en la plaza frente a la Legislatura, apenas pasadas las 17. A las 18, luego de entonar el Himno Nacional, empezó el desplazamiento por calle Mitre hacia Belgrano, luego por Paseo Gemes para terminar en la explanada del Monumento a Gemes, donde se realizó un acto con oradores de distintos sectores, todos "contra la legalización del aborto" y "a favor de las dos vidas".

Amplia respuesta

De la convocatoria, además de personas que asistieron espontáneamente participaron instituciones civiles, de profesionales de la salud, de periodistas y autoridades políticas de distintos ámbitos.

En diálogo con El Tribuno, la periodista Andrea Lazarte, una de las referentes de la marcha y oradora en el acto de cierre, manifestó que la convocatoria tuvo el espíritu de "seguir defendiendo y valorar las dos vidas", y destacó que "esta concentración se realizó en el marco del Día del Niño por Nacer y elegimos hacerlo un sábado y no el lunes para no molestar a la ciudadanía".

Gerardo Montaldi, exdirector de Tránsito de Salta, destacó el crecimiento que año a año tiene esta convocatoria y afirmó que de esta manera "los políticos van a tener que entender" que la mayoría de la gente no apoya el aborto.

El diputado provincial Andrés Suriani resaltó: "Argentina se pintó de celeste una vez más para decirle "Sí a las dos vidas, no al aborto', y "Sí a la educación en valores y no a la ideología de género'. Somos trinchera de valores, si defendemos la vida no podemos defender ninguna otra cosa".

Marchas en todo el país por los derechos del niño por nacer

Las movilizaciones se realizaron bajo el lema “Derogación inmediata del protocolo ILEgal”.

Una de las marchas que se realizaron ayer.

Decenas de miles de personas se volvieron a manifestar ayer por los derechos del niño por nacer y en contra del aborto legal en las principales ciudades del país.

La nueva marcha que se realizó en el marco del Día Internacional del Niño por Nacer, la cual se celebra cada 25 de marzo desde el año 1998, se llevó adelante bajo el lema “Derogación inmediata del protocolo ILEgal”.

La actividad principal, organizada por los Jóvenes Pro Vida y la Asociación Salvemos las Dos Vidas, arrancó ayer, alrededor de las 14, en plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo.

Los manifestantes marcharon hacia la Facultad de Derecho, en el barrio de Recoleta, al igual que el año pasado.

La movilización fue encabezada por un camión y un tráiler en el que llevaron el muñeco gigante que representa a un feto en gestación que fue bautizado como “Alma”.

A través de un comunicado, los organizadores manifestaron que el movimiento provida exigió en el acto central la elaboración de políticas públicas integrales para acompañar a la mujer en situación de vulnerabilidad y la promoción y desarrollo de la infancia en riesgo.

También reclamaron por las más recientes víctimas de lo que el movimiento provida considera una falsa interrupción legal del embarazo (ILE) y las muertes de Paz, Esperanza y Faustina en Concordia, Jujuy y Tucumán, respectivamente.

Ayelén Alancay, dirigente de Mas Vida, una de las oradoras, convocó a la gente a denunciar los lugares donde se hacen abortos punibles.

Su organización, la mayor entre las provida, tiene una plataforma para hacer denuncias anónimas.