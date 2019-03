Cístola terminó lejos de la punta en la Clase 3

El piloto salteño Esteban Cístola finalizó en el puesto 17 tras una complicada final debido a algunos inconvenientes en el funcionamiento de su auto, en el marco de la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 3 que se disputó ayer en el autódromo de Toay, La Pampa.

El fin de semana arrancó con los entrenamientos del sábado por la mañana y continuó con la clasificación, en la que se ubicó en el puesto 13, con un registro de tiempo de 1m22s682.

Cístola finalizó en el puesto 13 de la serie debido a inconvenientes en el auto, ya que el Focus patinaba mucho y no pudo superar puestos.

La final no se diferenció mucho de lo que fue la serie. Cístola superó algunos autos y corrió una carrera inteligente, tratando de adelantar posiciones, el medio mecánico no lo acompañó demasiado y volvió a tener el mismo impedimento, el auto se iba de trompa y tenía problemas de tracción. El salteño no pudo hacer demasiado al respecto para poder cambiar la racha del fin de semana.

“Cerramos un fin semana, que no fue bueno para nosotros y nos vamos bastantes insatisfechos por el resultado. El auto, lamentablemente, no funcionó bien en todo el fin de semana, terminamos la final en el puesto 17 lo que no es bueno para el campeonato. Durante la carrera veníamos con un grave problema de trompa y de tracción que no pudimos solucionar, lo que nos limitaba para avanzar. Ahora tenemos que pensar en seguir trabajando”, señaló Cístola. La próxima carrera será el 21 de abril en el autódromo El Villicum de San Juan.

Urtubey, fuera de pista

Marcos Urtubey (Mercedes) se vio forzado a abandonar en la primera fecha del Top Race Series que se corrió ayer en el autódromo de Paraná.

El piloto salteño se vio involucrado en un golpe múltiple con Agustín Silveyra e Ignacio Spiga en el primer giro que lo dejó fuera de competencia tempranamente.

Ya el sábado había tenido problemas con la caja de cambio que lo relegó al puesto 16 de la grilla. La final la ganó Gastón Pacioni (Toyota) con un tiempo final de 31m00s401; el podio lo completaron Leonardo Palotini (Fiat) y Fabricio Persia (Chevrolet).

Por su parte, Agusín Canapino (Mercedes) ganó la primera final del Top Race V6 al completar 30 giros en 46m50s328. Sus escoltas fueron Matías Rossi y Franco Girolami.