Adrover: “No creo que en lo anímico hayamos sacado un plus”

Juventud Antoniana viene agonizando prácticamente desde que comenzó la fase reválida y hasta mucho antes, cuando los problemas institucionales y económicos impactaban directamente en el bienestar de los jugadores. Aquello lo fortaleció. La cuantía de batalles supremas casi desde el suelo le fue preparando una armadura para llegar a este clásico definitorio prácticamente jugado, pero más fuerte mentalmente que el rival.

El DT Adrián Adrover lo sabe y reconoció que Juventud estaba “recontra descendido” tras la derrota en el Martearena con San Martín de Formosa y no creyó que ganar el clásico le de un valor agregado emocional para jugar el desempate.

El entrenador antoniano se refirió a los méritos del triunfo, a las situaciones que perjudicaron al equipo en el camino y criticó la estructura del Federal A y los ocho descensos, que lleva hoy a los dos representantes salteños a pelear por quedarse o irse al Regional Amateur.

“Nosotros hoy -por ayer- ya llegamos dependiendo de nosotros, forzar el desempate ya estaba en nuestras manos y creímos en eso. Sabíamos que teníamos que ganar. En todo caso San Martín estaba esperando que nosotros ganemos. No me parece que hayamos sacado un plus anímico para el desempate. Hay una cuestión anímica importante, pero también las cosas cambian. Vos fijate que nosotros perdimos con San Martín de Formosa en el Martearena y estábamos re contra descendidos. Le ganamos después a Crucero y parecía que ese envión nos llevaba a ganarlo acá y empatamos de local con Zapla. El factor anímico es totalmente relativo, porque pasan los días. Hay que ver cómo estarán en ese momento todos los equipos”, expresó el técnico, para luego referirse a esos cinco puntos perdidos que habrían cambiado la historia y se quejó de arbitrajes pasados. “Contra Zapla no le dieron un penal clarísimo a Abel (Argañaraz) y teníamos que haberlo ganado. En Jujuy no nos dieron otro penal clarísimo, y nos pusieron el mismo árbitro los dos partidos. Después, con San Martín de Formosa íbamos 2-1, los tuvimos en un arco, no cobraron una mano de ellos y nos empataron. Y es difícil así”.

Para Adrover “el triangular no será fácil. Gimnasia tiene jugadores de experiencia, San Martín también. Va a ser muy parejo para todos. Estamos mejorando en muy poco tiempo de trabajo. Ahora jugaremos una final lamentable para el fútbol del interior, esta parte del país no se merece que tenga que disputarse el descenso entre los dos clubes de Salta. Me parece una barbaridad, creo que en ninguna otra categoría se da esto de ocho descensos de esta forma, no se puede creer”.