Triunfo agónico de Alemania ante Holanda

Alemania venció ayer sobre el final 3 a 2 a Holanda, en Ámsterdam, por la fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020.

Los tantos del equipo alemán los marcaron Sané, Gnabry y Schulz. Para Holanda, De Ligt y Depay.

Alemania debutó en estas Eliminatorias con un triunfo, tras descansar en la primera fecha del Grupo C, y Holanda se quedó con tres unidades.

El líder de la zona es Irlanda del Norte, con 6 unidades, que venció a Belorrusia 2 a 1.

Por su parte, hoy Francia, campeona del mundo, recibirá a Islandia, con el objetivo de confirmar su buen debut tras su amplia victoria (goléo a Moldavia 4 a 1).

Por su parte, Portugal buscará en Lisboa contra Serbia su primera victoria, después empatar de local contra Ucrania el jueves, en el regreso de Cristiano Ronaldo, que se había tomado un descanso en la selección tras el Mundial de Rusia 2018.

Por último, en el Grupo C, Inglaterra, que goleó a R. Checa 5 a 0, visitará a Montenegro, que en su primer partido empató (1-1) en Bulgaria.