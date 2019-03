Maradona: “Este equipo no merece la camiseta"

Diego Maradona aseguró que “este equipo no merece la camiseta” del seleccionado y criticó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al afirmar que “no tiene ni puta idea” de lo que hace con su gestión.

Maradona fue consultado por la derrota de Argentina ante Venezuela y apuntó contra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y Chiqui Tapia.

“¿Argentina? No veo películas de terror”, fue el primer dardo de Diego antes de explayarse con dureza sobre el presente de la albiceleste.

“Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo armado y acá (por Argentina) entraron por la ventana porque traicionaron y le mienten a la gente. Y así Argentina no va a ganar un partido. Este equipo no merece la camiseta”.

“Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara. La tendrían que poner los dirigentes. No hay que regalar el prestigio que alguna vez le dimos”, cerró.