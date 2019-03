Pérez, la figura del santo y un desahogo muy especial

Una de las figuras que tuvo el clásico entre Gimnasia y Juventud fue el defensor Nicolás Pérez, autor del primer gol de la tarde y pieza clave en el esquema que planteó el técnico antoniano Adrián Adrover.

Hace un mes el jugador surgido de las inferiores del santo pasó por un mal momento. Fue detenido en un confuso episodio tras un asesinato y el joven jugador de 21 años pasó varios días detenido en la Alcaidía y luego fue liberado tras esclarecerse que no estuvo involucrado en el hecho.

Tras perderse varios días de entrenamientos, Nicolás Pérez volvió con todo y recuperó la titularidad en el gran triunfo del santo en Misiones frente a Crucero del Norte.

Firme en la marca y con llegada al área rival, ayer abrió el camino para el triunfo antoniano. Tras el encuentro Nicolás Pérez habló con la prensa y remarcó: “La pasé mal, el gol fue una sensación única, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, por mi familia, mis compañeros y la dirigencia de Juventud que me ayudó mucho”. Para Pérez fue fundamental el estado anímico del equipo a la hora de jugar el clásico.

“Merecíamos estirar la definición, estábamos convencidos de ganar el partido. Salimos con todo para tratar de lograr el triunfo y gracias a Dios se nos dio para seguir con vida”.

Si bien la alegría invadió al lateral, el mismo jugador expresó que ya se preparan para lo que viene: “Ya nos enfocamos para lo que viene, queremos volver a hacer bien las cosas para no descender. Este grupo se lo merece por todo el esfuerzo que viene haciendo”.

El jugador estuvo en el podio como una de las figuras del encuentro e incluso se lo vio muy firme en la marca y seguro en su juego.

Su tanto frente a Gimnasia significó el segundo de manera profesional, el primero se lo hizo a San Jorge de Tucumán en el triunfo 2 a 1 por la Copa Argentina.

Nicolás Pérez es oriundo de Cerrillos, está en el santo desde las divisiones inferiores y se desempeñó por mucho tiempo como marcador central. En la primera local fue dirigido por Luis Flores, quien lo ubicó como lateral por derecha, fue capitán en el antoniano e incluso marcó varios goles en esa posición.

Muchos de los chicos que hoy integran el plantel fueron dirigidos por Flores, como Nicolás Pérez, Cristian Chavarría y Ricardo “Momoto” Gómez, quienes fueron titulares ayer.

Para el técnico Adrián Adrover, estos jugadores dejaron de ser chicos y son piezas clave pensando en lo que viene, tratar de mantener la categoría y afrontar los play offs.