Camioneros anuncian paro con corte de rutas

Luego de una reunión con el Gobierno, no hubo acuerdo para actualizar el flete.

El 26 de febrero pasado, el Centro de Camioneros de Rosario de la Frontera congregó a unos 70 camiones al costado de la ruta 9/34 para pedir al Gobierno una urgente actualización en las tarifas de fletes que, según afirmaron, está deprimido en un 60%.

Luego de la medida, hace un mes, los trabajadores se reunieron en el Grand Bourg el día viernes para llegar a un acuerdo respecto de la actualización de las tarifas marcadas por la AFIP, pero luego de una extensa reunión, con cuarto intermedio, finalmente no hubo acuerdo y los camioneros anunciaron nuevas medidas.

En la extensa reunión estuvieron presentes la secretaria de Agricultura, Milagro Patrón Costas; el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato; el secretario de Ganadería, Ignacio Chavarría; el senador Roberto Gramaglia, el diputado metanense Sebastián Otero y el senador rosarino, Diego Pérez.

René Jorge, presidente del Centro de Transportes de Rosario de la Frontera, manifestó a El Tribuno que "hemos pedido una reunión al Gobierno para tratar con tiempo el tema de las tarifas dado que nosotros estamos trabajando con tarifas del año 2016 y pedimos que se nos pague lo que marca la tarifa de referencia que marca hoy la AFIP", señaló.

"Una falta de respeto".

"Nosotros hemos cedido hasta un 15%, y siempre hemos entablado el diálogo para llegar a un entendimiento. Hemos tenido una reunión con una duración de más de cuatro horas en la que nunca les hemos faltado el respeto, pero ellos sí nos faltaron el respeto, tanto con los números como con su soberbia".

"Los representantes de productores entienden nuestra situación, porque a ellos les descuentan, pero esa plata a nosotros nunca nos llega y ellos lo manifestaron el día viernes. Es un problema de las cerealeras y la plata se queda en el camino y nosotros quedamos por debajo de la tarifa que tenemos, por eso sentimos que es una falta de respeto", insistió el presidente del Centro de Transportes.

"Personalmente, en la misma reunión, le hemos comunicado al señor Dorigato que íbamos a tomar esta medida, la de los cortes de ruta. Esta reunión estaba anticipada desde hace un mes. Supuestamente tuvieron todo este tiempo para analizar y darnos una propuesta y nos salieron con un aumento que es un 40% sobre el año 2016. Esto ya es mucha falta de respeto", sentenció Jorge.

En números redondos, los camioneros aseguran que están recibiendo 320 pesos por tonelada cada 150 kilómetros, cuando en realidad ese ingreso tendría que ser de 708 pesos.

El ingreso actual, de 320 pesos, es un 60% menos de los valores de referencia fijados para 2018.

Cortes de ruta y en plantas cerealeras

"Ahora, lamentablemente, vamos a tomar medidas más drásticas, cosa que nunca quisimos hacer ya que siempre tuvimos en todo este tiempo la esperanza de alguna mejora. Hemos puesto toda la voluntad para no llegar a esta situación, pero los que no quieren arreglar son ellos", insistió.

También confirmó que "todos los centros, desde Joaquín V. González, Lajitas, Metán y Rosario de la Frontera, estamos unidos y vamos a tomar esta medida ya que las plantas cerealeras no quieren arreglar y nos quieren seguir humillando con estas tarifas bajas que nos pagan, cuando son ellos quienes les descuentan a los productores y se quedan con nuestro dinero".

"No vamos a dejar cargar nada en las cerealeras, ya que hemos agotado todas las instancias. Saben muy bien cuál es la situación económica del país, sumada a todos los aumentos, por eso no vamos a dejar pasar a nadie en la ruta. Así no podemos seguir", finalizó Jorge.

