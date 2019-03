Semana clave para saber qué pasará con Argañaraz en ADP

Tras vencer su licencia médica por 30 días el viernes, Patricia Argañaraz debería presentarse hoy en la Asociación Docente Provincial (ADP), donde sería notificada oficialmente de que está suspendida en sus funciones de secretaria general por 45 días. De ocurrir esto, la comisión directiva debería llamar en breve a una asamblea extraordinaria a sus afiliados docentes para tratar la situación de Argañaraz, denunciada por desmanejos económicos y enriquecimiento ilícito.

Lo cierto es que en el transcurso de la mañana seguramente habrá novedades al respecto. Desde el entorno de la gremialista solo trascendió que "la Justicia tiene que resolver la vulneración de los derechos sindicales del debido proceso y del derecho de defensa que le coartaron a Patricia Argañaraz". Además, dicen que hoy, no es que Argañaraz no se presenta, sino que no la dejan ejercer el cargo para el que fue elegida a través del voto de los afiliados.

También se supo que el expediente contra la comisión directiva de la ADP está en manos de Ana María Guadalupe Varela, jueza del Juzgado de Primera Instancia en el Trabajo de Sexta Nominación. La presentación se realizó el 26 de febrero pasado y ya se corrió vista al fiscal.

Amparada en la tutela sindical, la titular del principal gremio que representa a los docentes en Salta suspendida por su propia comisión presentó una medida cautelar de no innovar, por lo que ellos entienden que la notificación de suspención por lo menos por ahora -y hasta que la Justicia se expida- no se podrá efectuar.

Para Jorge Cerruti, quien forma parte de la comisión directiva de la ADP, "existen motivos infundados en la presentación de la tutela sindical puesto que ella -por Argañaraz- eludió la rendición de cuentas con la comisión directiva de manera manifiesta en tres oportunidades".

Detallando así las fechas: "el 4 de febrero, cuando hizo cerrar arbitrariamente el gremio con el pretexto de que sería tomado por militantes del Partido Obrero. El 11 de febrero, cuando hizo una manifestación de autoapoyo exigiendo a los empleados de las delegaciones, de las salas maternales, que concurran a alentarla para evitar rendir cuentas de sus actos administrativos y gremiales. Ese día, incluso, nosotros -los miembros de la comisión- estuvimos prácticamente secuestrados", denunció Cerruti y aseguró que muchos empleados siguen recibiendo presiones y amenazas.

Por último, recordó que el 22 de febrero, día que tenía que rendir cuentas ante la comisión directiva y ante la poca presencia de docentes que la apoyaran, Argañaraz presentó certificado médico. "Nosotros la sancionamos, fue una decisión de todos los miembros de comisión. Sus actos son absolutamente graves en lo institucional y en lo laboral", expresó Jorge Cerruti.

La tutela sindical es una institución que tiene como finalidad la protección de los representantes gremiales en el desempeño de sus funciones. Tiene su recepción normativa tanto en la Constitución Nacional, como en la ley de asociaciones sindicales 23.551, que contempla las tutelas sindicales para preservar a los representantes de los trabajadores.

El Código Procesal Civil y Comercial contempla las tutelas sindicales como procesos sumarísimos a través de un trámite abreviado. Al proceso lo regulan los artículos 52 de la ley 23.551 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial.