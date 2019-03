“Momoto” Gómez, otra de las claves del triunfo de Juventud

Suelen decir que en las “finales” determinantes, ya sean por un campeonato o por mantener la categoría, la que prevalece es la experiencia y el aplomo de los que llevan un largo camino recorrido y con mucho rodaje e instancias clave sobre sus espaldas.

Y en el Juventud que “resucitó” y acrecentó sus chances de quedarse en la categoría tras ganar un clásico clave, los que se más se mostraron y no les tembló el pulso son los juveniles.

Porque además de Nicolás Pérez, fue también Ricardo “Momoto” Gómez quien se subió al podio con los mejores. Volvió locos a los laterales y centrales albos en cada arremetida y protagonizó otra de las polémicas, un supuesto penal en el área millonaria en los minutos finales que sacó de quicio al arquero Mauro Leguiza.

“Me tocaron, porque me quedaba frente al arquero, no tenía necesidad de tirarme. Caí y me agarró calambre. El arquero me quiso levantar porque pensaba que estaba haciendo tiempo. La calentura ya pasó, son cosas del partido”, le contó Gómez a El Tribuno.

“Partido a partido fui ganando confianza para hacer una gambeta, desnivelar. Eso también es mérito de mis compañeros más grandes, que me apoyan, que me hacen sentir cómodo. Si perdés la pelota sabés que tenés compañeros atrás que la van a correr. Así nos sacrificamos todos. Nos tenemos que quedar en la categoría por la actitud y por la gente, no merecemos irnos”, expresó.