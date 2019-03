Liberaron a la mujer que mató de 185 puñaladas a su marido

La audiencia de apelación comenzó a las 9.30 en los tribunales ubicados de avenida Ricardo Balbín al 1700 en San Martín, pero el pedido de Justicia para Paola y Milagros está vigente desde el pasado 12 de marzo, cuando madre e hija quedaron detenidas por matar de 185 puñaladas a Alberto Elvio Naiaretti. Desde las primeras horas del lunes, familiares, organizaciones sociales y allegados a Paola se convocaron en la puerta del juzgado para pedir por su libertad. Y, finalmente, la Justicia liberó este mediodía a la mujer, víctima de violencia de género.

Al frente de toda la movilización está Gloria, una de las hermanas de Paola Córdoba (38). La mujer se puso a la cabeza de la lucha por la defensa de la libertad de su hermana y de su sobrina, quien ya fue excarcelada el pasado jueves. Este martes, la Cámara de Apelaciones de San Martín resolvió lo mismo para Paola.

Hace frío en San Martín, pero eso no detuvo a la gente que fue a dar apoyo. Familiares, amigos y agrupaciones. Algunas trabajadoras del Poder Judicial se acercaban, saludaban y abrazaban a Gloria: la reconocen porque desde que se llevaron detenidas a su hermana y sobrina fue ella quien se presentó en distintos canales, dio notas y acercó información valiosa para conocer el contexto en que sucedió el homicidio.

‘Estoy feliz por mi hermana. No nos equivocamos porque confiamos desde un primer momento porque ellos (por los abogados) se pusieron del lado nuestro. Ellos lloraron con nosotras‘, dijo Gloria apenas conocida la resolución de la cámara.

Uno de los letrados, Andrés López, apuntó que ‘lo que pasó el 8 de marzo de 2019 no fue el único hecho: fueron innumerables‘ y remarcó que ‘acá no ganó nadie: perdimos todos, perdió la sociedad, Paola, Milagros y sus hijos‘.

Córdoba era víctima de violencia de género desde hacía más de una década: había denunciado a su marido siete veces en 15 años. Además del constante maltrato físico y psicológico, Naiaretti la obligaba a prostituirse en la ruta 8. Ahora, la mujer esperará el juicio en libertad. Y tanto su hermana como sus abogados confían en que tendrá un veredicto absolutorio. ‘No sabemos cuándo se va a llevar a cabo el juicio: iremos a un juicio con jurados porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene que decidir si es culpable o inocente‘, dijo uno de los letrados. ‘Quiero verla a mi hermana y abrazarla. Le diría que la amo‘, agregó Gloria.

“Olé olé ola, para Paola la libertad‘, era uno de los cantos que reclamaban la liberación de la mujer. Otros exigían que ‘la Justicia se ponga a laburar y que Bazzani (fiscal que apeló la excarcelación) ya no vuelva nunca más”. “Yo también me defendería como Paola”, decían algunos de los carteles que tienen las manifestantes. Otros pedían lo mismo que hace dos semanas cuando comenzó todo: “Libertad y Justicia para Paola y Milagros”.

