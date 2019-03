Scaloni confirmó a Messi para la Copa y Argentina enfrenta a Marruecos

Lionel Scaloni, director técnico del seleccionado argentino, confirmó ayer, en la previa al choque ante Marruecos, la presencia de Lionel Messi en la lista para la próxima Copa América y remarcó que solamente tiene “tres o cuatro” puestos a definir.

“La predisposición de Messi fue máxima en estos días. Lo vimos muy metido. Antes de que se fuera, hablamos del partido y no de lo que viene, pero es evidente que va a estar”, manifestó Scaloni.

Luego de la derrota del viernes ante Venezuela por 3 a 1 en Madrid, el entrenador volverá a probar jugadores de cara a la Copa América.

“La lista la tenemos encaminada, casi en un 80%. Todavía hay tres o cuatro sitios que tenemos que ver”, reconoció Scaloni, quien se mostró distendido a pesar de las críticas que recibió luego de la segunda derrota de su ciclo.

El entrenador aceptó que hubo cierta “Messidependencia” en el último partido y que deberán trabajar para que eso no vuelva a suceder.

“A estos jugadores no los mueve una crítica. Sabemos bien lo que buscamos: preparar la Copa América. Aunque insisto, no nos gusta perder y la imagen hay que mejorarla”, prometió.

Sobre Marruecos, Scaloni recordó que “es un buen equipo que le puso las cosas difíciles a España y Portugal” en el último Mundial de Rusia.

Se jugará a las 16 en el estadio IBN de la ciudad de Tánger, con transmisión de TyC Sports.

Para este último ensayo antes de la participación en el grupo B de la Copa América, Scaloni volverá a la tradicional línea de cuatro defensores, luego del experimento fallido de cinco hombres ante la vinotinto.

Habrá cambios en todas las líneas, ya que en el arco Andrada reemplazará a Armani.

En defensa, además del mencionado cambio de esquema, seguirá Montiel en el lateral derecho y del otro lado jugará Acuña por Tagliafico.

La zaga central también será nueva ya que Pezzella y Kannemann ingresarán por Lisandro Martínez y Mercado.

Ya en el medio, aparecen Pereyra por derecha y De Paul por izquierda y en el centro se mantiene Paredes aunque ahora con Guido Rodríguez.

El reemplazante de Messi será Dybala y el nueve seguirá siendo Lautaro Martínez.

Marruecos, por su parte, también está en etapa de preparación para la Copa Africana de Naciones que se jugará a mitad de año en Egipto.

Este será el tercer enfrentamiento entre Argentina y Marruecos. El primero fue en 1994 en Salta, con victoria local 3 a 1 y el segundo se jugó en 2004 en Casablanca con otro triunfo albiceleste 1 a 0.

Probables formaciones

Marruecos: Munir Mohamedi; Achraf Hakimi, Manuel da Costa, Benatia y Abdelkarim Baadi; Romain Saiss, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda y Karim El Ahmadi; Oussama Idrissi y Rachid Alioui. DT: Hervé Renard.

Argentina: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Walter Kannemann y Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Paulo Dybala y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Hora: 16

Estadio: IBN (Tánger, Marruecos)

Árbitro: a confirmar

TV: TyC Sports.