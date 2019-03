Ledesma: El Chipi es un tipo que siente la camiseta”

Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, cumplió con la gira por Europa donde se reunió con jugadores argentinos que militan en ligas de ese continente. El propósito fue explicarles a cada uno el proceso de selección que seguirá para conformar el plantel que jugará el próximo Rugby Championship y el Mundial de Japón, la gran cita del año.

Uno de los elegidos para charlar fue el pilar salteño Juan Figallo, jugador del Saracens de Inglaterra. El Chipi ya jugó los mundiales de Nueva Zelanda 2011, donde integró el equipo ideal, e Inglaterra 2015. Por no estar dentro del programa de contratados por la Unión Argentina de Rugby su presencia en la próxima Copa del Mundo está en dudas, pero Ledesma lo tiene en consideración y tras su regreso del viejo continente tuvo palabras muy elogiosas sobre el exjugador del Jockey Club.

En un programa dedicado a la actualidad del rugby nacional que se emite por ESPN, Ledesma destacó el nivel de juego del salteño y que su posible futura presencia le da un valor agregado a Los Pumas.

“¿Qué puedo decir que no se haya dicho de Chipi?. Lo único que tiene Chipi hoy es que anda con unos problemas físicos, por eso hace cuatro o cinco meses que no juega”, comenzó diciendo el head coach del seleccionado argentino. Juan arrastra lesiones desde el año pasado que no le han permitido tener continuidad en Saracens.

“Ya lo hemos llamado el año pasado, es un tipo que siente la camiseta. Siempre tenés que tener jugadores ‘world class’ (de nivel mundial) y él en la primera línea está a otro nivel en el juego, en el scrum, en todos lados, también en el impacto que tiene en el juego”, agregó Ledesma, que fue compañero en la primera línea de Los Pumas en el Mundial de 2011 junto a Rodrigo Roncero.

“Hablando de las necesidades o de jugadores que realmente te agregan valor al equipo Chipi tiene un perfil interesantisimo”, cerró el técnico. No hubo más que elogios hacia Figallo; Ledesma lo tiene en cuenta y restará esperar las próximas convocatorias para saber si regresa a Los Pumas para jugar el Rugby Championship y el Mundial.