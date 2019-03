Gustavo Klix viajará a Buenos Aires

Todavía hay mucho tela para cortar y en Juventud Antoniana no se van a quedar de brazos cruzados por la protesta de Deportivo Roca.

El presidente del santo, Gustavo Klix, viajará mañana a Buenos Aires para buscar una solución al conflicto tras la protesta de Deportivo Roca.

“Primero íbamos a viajar el martes con el vicepresidente del club, con los tres asesores y los tres apoderados del club, pero se cambió la fecha para el miércoles a la mañana para ir al Consejo Federal”.

El titular antoniano remarcó que buscará la mejor solución para la institución.

“Vamos a pelear por los intereses de Juventud Antoniana, en lo deportivo hicimos todos los méritos para tratar de mantener la categoría”, sintetizó Klix, quien además agregó que ya se hizo una presentación en el Consejo Federal; “Hicimos una presentación y también me comuniqué con el presidente de Independiente de Neuquén, quien me manifestó que quiere limpiar el nombre de la institución y me manifestó que el técnico de su equipo fue incentivado por la gente del Deportivo Roca”.

Por último, la máxima autoridad del santo remarcó la importancia de disputar un desempate por el descenso.

“Si hay que descender que sea dentro de la cancha, hoy Juventud no está involucrado en la protesta de Roca pero vamos a actuar hasta las últimas consecuencias para que no se defina en un escritorio”.