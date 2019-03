Apareció el video del robo en las oficinas de Sergio Massa

El precandidato presidencial Sergio Massa puso en duda que el robo de materiales sensibles de sus oficinas del centro porteño -computadoras y bases de datos con videos de recorridas de campaña- haya sido un hecho de inseguridad y advirtió: "Espero que las imágenes que se llevaron no aparezcan en los trolls del gobierno".

Así, Massa no descartó que se tratara de una movida de los servicios de Inteligencia. “Yo deseo con toda mi alma y mi corazón que sea solo un robo. Porque ya viví una situación que no fue un robo. La otra vez fue un agente de Inteligencia, el primer agente condenado en democracia. Es parte de uno de los problemas que tenemos que resolver”, dijo en La Cornisa (América), en referencia al robo que había sufrido en 2013 en su casa del barrio privado Isla del Sol.

Sobre las imágenes del robo, tomadas por las cámaras de seguridad del edificio, el líder del Frente Renovador aseguró que el ladrón "ingresó con un documento falso y dijo que venía a hacer un service". Allí se puede ver cómo el ladrón le muestra el documento al personal de seguridad, tras lo cual ingresa sin problemas por el hall principal.



"Confío en la Justicia. Estas cosas no nos van a amedrentar", continuó el líder del Frente Renovador. Y pidió que la Inteligencia esté abocada a “la investigación criminal, el narcotráfico y la trata”.

Massa también dejó en claro que "no se comunicó nadie del Gobierno". Aclaró que sólo lo llamaron Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y que él llamó a Patricia Bullrich. Además, agradeció las muestras de apoyo de "Cristina Kirchner, Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer".

Según la información a la que pudo acceder Clarín, en total sustrajeron 6 notebooks que contenían información sensible respecto a la campaña electoral del ex intendente de Tigre. En este sentido, Massa enfatizó: "Espero no ver las imágenes en crudo de los trolls del Gobierno de todas mis recorridas. No hay trolls que puedan tapar el fracaso el Gobierno".

Críticas al Gobierno

El precandidato presidencial volvió a cuestionar la gestión de Mauricio Macri y aseguró que la ley de blanqueo para familiares de los funcionarios, autorizada por decreto en 2016, se convertirá en "los cuadernos de mañana", en alusión a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

"Cuando se discutió la ley de blanqueo, me pidió el Presidente que facilitáramos un artículo para que los familiares de los políticos pudieran entrar. Luego lo hicieron por decreto. El blanqueo de familiares de políticos va a ser los cuadernos de mañana. Han usado un instrumento ilegal. Los temas tributarios son del Congreso", criticó Massa.

Luego apuntó a la crisis económica: "Los argentinos sienten que el bote se está hundiendo. Le pedimos seguridad, enfocarse en lo que le queda de mandato, tratar de terminar mejor una presidencia que fue muy mala. Macri ha lastimado a la clase media trabajadora de una manera brutal".

Por último, dijo que se puede sacar el Impuesto a las Ganancias: "Hay que animarse a cobrarles a los que tienen la plata en Suiza. Se puede eliminar el impuesto a las ganancias", sentenció.

