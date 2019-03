UE: Google y Facebook a un paso de pagar a los medios por sus contenidos

El Parlamento Europeo aprobó la reforma de las reglas que protegen los derechos de autor en la Unión Europea. Esta nueva ley que regirá Internet generó una grieta en el viejo continente, con miles de personas en contra y a favor de la norma: los primeros consideran que termina con la Web tal como la conocemos, mientras que los segundos defienden que de esta manera la red se convierte en un lugar más justo.

Con 348 votos a favor y 274 en contra este es el anteúltimo paso para que entre en vigencia la norma, ya que falta que también den su visto bueno los 28 estados miembros de la Unión Europea.

La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores en sus sitios.

En el texto de la norma se habilita el uso de memes, GIFs animados y otras expresiones artísticas que estén basadas en obras de otros, y que no serán analizados. Sin embargo, los críticos del proyecto alertan que este artículo permitirá ejercer la censura o establecer filtros que influyan en lo que es publicado o no.

This #copyright vote is a big step ahead. It cuts fragmentation; a key step to completing the #DigitalSingleMarket. For the first time Europe has clear common rules on cultural heritage & text and data mining, essential for future of #AI#CopyrightDirective pic.twitter.com/ysIMXk6jaF