Un boxeador acosó a una periodista en vivo en una entrevista

Otra vez una periodista fue acosada en vivo por un entrevistado. En este caso, se trata del boxeador Kubrat Pulev que besó en la boca a su entrevistadora, después de finalizado su combate ante el rumano Bogdan Dinu.

Todo se dio en la zona de vestuarios, en donde Jenny Sushe, cronista del Vegas Sports Daily, empezó a preguntarle por la pelea. Después de algunas respuestas formales, el boxeador cerró el reportaje con un sorpreviso beso que dejó desconcertada a la profesional.

Esto no sólo provocó la indignación de Sushe que calificó el momento de "extraño y embarazoso", sino también por los internautas que se mostraron furiosos por la actitud del púgil.

Horas, después del acoso, el boxeador se defendió con un posteo en sus redes sociales al que tituló: ¡Por el beso más comentado del mundo!

For the most commented kiss in the world! pic.twitter.com/T1Ktlprff4