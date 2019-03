Se suspendió El Carrileñazo: “Debemos ser prudentes en momentos de crisis”

El intendente de El Carril anunció la suspensión del tradicional festival folclórico. Señaló que frente al delicado contexto económico se hace imprescindible centrar los esfuerzos en cubrir las principales necesidades de la comunidad, por lo que realizarán ajustes sobre todo en partidas destinadas a gastos en eventos.

¿Por qué motivos se suspendió el tradicional Carrileñazo?

El Carril no es ajeno al contexto de crisis que vive el país. Consideramos que es lo más prudente dejar este festival -previsto para el 11 y 12 de mayo del corriente- para el año que viene. La decisión no solo alcanza a El Carrileñazo sino a todos los gastos que hacen a agasajos, cenas, etc. Como municipio debemos enfrentar ahora, por ejemplo, el aumento salarial que fijó la provincia a los empleados municipales. Eso nos lleva a realizar ajustes y suspender algunas obras que teníamos proyectado ejecutar. Sería fácil decir hagamos el festival en un año electoral y después vemos que hacemos. Pero lo cierto es que queremos mantener el equilibrio económico y financiero del municipio, cumplir con los proveedores, pagar los sueldos y brindar los servicios básicos.

¿Resulta muy costoso y arriesgado realizar el festival este año?

El Carrileñazo tiene un costo que va de los 2 millones y medio de pesos a los 3 millones. Es un gasto muy importante si se tiene en cuenta que hay mucha gente que la está pasando mal. Las políticas económicas nacionales están influyendo negativamente en la comunidad. Pero queremos que todos estén al tanto de el por qué de las medidas y que entre todos sumemos esfuerzos. Esto es algo que se lo planteamos al Concejo Deliberante. Hoy nos juntamos con todas las instituciones y fuerzas vivas de la localidad para informarles sobre las acciones que llevaremos adelante. La idea es hablar con las ONGs, clubes, instituciones educativas, etc. El objetivo ahora es priorizar los gastos a cumplir con las necesidades básicas. Ojalá se avizore el mensaje y todos acompañen, porque lo único que se persigue es mantener un municipio sano, con las cuentas al día y que se pueda ayudar a los sectores más vulnerables.

"Sería fácil decir en un año electoral 'tiremos la casa por la ventana', pero sería una irresponsabilidad. Hay mucha gente que la está pasando mal"

Anunciaron nuevos aumentos de combustibles y gas ¿cómo enfrentarán la ola inflacionaria?

Sí. Los aumentos de combustibles no se detienen y afectan directamente a la prestación de servicios. Los costos se van a las nubes. La inflación parece imparable y en ese complicado panorama hay que mantener en equilibrio al municipio. Hoy, por la crisis, los gastos giraron a ayuda alimentaria. También a medicamentos, por ejemplo gastamos el año pasado unos 700 mil pesos con cooperadora asistencial, el programa Emergencia y recursos propios. También tenemos planes para proveer de calzado a los chicos, solventamos un transporte para trasladarlos mañana y tarde desde las fincas hasta la escuela para que puedan estudiar. Por otra parte la campaña de tabaco este año fue muy corta, a raíz del granizo, lo que afecto profundamente el empleo en la zona. El año pasado hubo un gran problema con el programa Intercosecha (ayuda económica para los trabajadores temporarios del sector agrario) y este año no sabemos como se dará. Se avizoran tiempos muy complicados.

¿Qué eventos se mantendrán en agenda?

Se mantendrán las conmemoraciones patrias, el Septiembre Cultural y las fiestas patronales. Todas estas actividades se mantendrán de la misma manera. También seguiremos ofreciendo nuestro apoyo y acompañamiento a las actividades deportivas, por ese motivo nos reunimos con el Club Sportivo El Carril y Nobleza. Estamos convencidos que el deporte siempre y sobre todo en este contexto difícil es fundamental para los niños y jóvenes. De la misma manera mejoraremos y trabajaremos sobre nuevos espacios verdes para el esparcimiento de la gente. En materia educativa, también seguiremos ayudando a las instituciones. Sin ir más lejos ya encaramos con fondos municipales la construcción de un aula y refacciones en sanitarios de la escuela Manuel J. Castilla.



¿Cómo está afectando el contexto al corredor gastronómico local?

Tenemos un corredor gastronómico muy importante, tanto el privado como el surgido de una articulación público privada que se plasma en la ex Estación de Ferrocarril. La falta de dinero se comenzó a sentir desde el año pasado, pero en 2019 es un cimbronazo profundo que hace notar una caída de los ingresos. Es algo preocupante. El tema de la inflación afecta profundamente al sector. La gente gasta primero en lo imprescindible. Hoy muchos que antes destinaban un monto para salir a comer y pasear, hoy no lo hacen. Por ese motivo, es que desde la comuna nos vamos a centrar en las políticas públicas, la prestación de servicios, la ayuda social y pequeñas obras que estén a nuestro alcance. Vamos a hacer un gran esfuerzo para mantener el equilibrio de las arcas municipales.