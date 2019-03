Médicos del HPMI, de paro por la hora guardia

Desde la Gerencia dijeron que se descontará el día no trabajado. La medida de fuerza fue anunciada para mañana.

Los profesionales médicos del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta, nucleados en Aspromin (Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil), anunciaron una huelga para mañana.

"Vamos al paro, pero garantizamos la prestación de los servicios mínimos", dijo el referente de Aspromin, Justino Ustarez, en una breve conferencia de prensa que brindó ayer.

"Nosotros reclamamos por el valor de la hora de guardia. Es por eso que luego renunciaron los médicos. Nosotros esperamos que la Justicia se expida rápidamente sobre nuestro caso", amplió Ustarez.

El Gobierno de la Provincia judicializó el reclamo y presentó una cautelar para frenar las renuncias de los 86 médicos de Neonatología, Clínica Médica, Ginecología, Obstetricia y Traumatología del HPMI. La jueza Alejandra Inés Salim, del Juzgado de Trabajo 2, tuvo a su cargo la resolución del recurso del Gobierno y de otro amparo de los trabajadores por las renuncias.

En el medio hubo dos audiencias de conciliación y una reunión con el titular del Ministerio, Roque Mascarello, sin ningún tipo de avance.

El conflicto salarial se desató por el pedido de aumento en el valor de las horas guardia, superó la instancia laboral y pasó a la Justicia de la Provincia y, según los propios médicos, eso es un fracaso para todos.

Ustarez dijo que se está cumpliendo el plazo de 60 días hábiles que había dispuesto la Justicia para que se encontrara una salida y el próximo 18 de abril es la fecha clave.

"Son 20 días con feriados, pero que llegan rápidamente y acá no hay solución a la vista. Es por eso que paramos para exigir una respuesta ya que seguimos estando cautivos", señaló.

El profesional dijo que todos los médicos están de firmes en la renuncia y que no quieren volver si no hay una buena oferta.

"Recurrimos a solidaridad de los trabajadores de los otros hospitales para que apoyen nuestra medida de fuerza. También le pedimos a los papás de nuestros pacientes que entiendan que nuestra lucha es por ellos", concluyó.

"Ustarez vino y nos comunicó sobre el paro. Pero lo que hay que advertir es que Aspromin no es un sindicato, es una asociación y por lo tanto no tiene personería gremial; no puede declarar un paro. En consecuencia, se realizarán los descuentos proporcionales por el ausente", dijo el representante por el Ejecutivo en la Gerencia del HPMI, Carlos Moreno.

El gerente destacó el 38 por ciento de aumento que pagará la Provincia este año y dijo "eso impacta también en las horas guardia".

Agregó que la jueza Alejandra Inés Salim ordenó que el Gobierno se encargue del "reemplazo progresivo de los médicos que renunciaron", pero que aún no comenzaron con ese proceso porque esperan la fecha tope.