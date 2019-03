Para el presidente del Concejo, Adrián Ustárez, el cargo es necesario pero todavía no fue ocupado por alguien idóneo.

Si no surge un defensor del pueblo, elegirán un comisionado

A pesar de que el próximo miércoles 3 de abril se vence el plazo de la convocatoria para cubrir el cargo de defensor del pueblo de Cerrillos, hasta el momento no se han presentado postulantes con la intención de ocupar este arriesgado cargo en esta ciudad.

El último representante de la Defensoría del Pueblo, la abogada Melisa Núñez, fue destituida en una polémica decisión avalada por 5 concejales de los 9 en ejercicio. Se la acusó de falta de deberes de funcionario público, deudas pendientes del anterior defensor del pueblo, maltrato laboral y el incumplimiento de la designación de un asesor letrado. También se le impuso la inhabilitación por tres años para ejercer cualquier cargo público en esta jurisdicción. Núñez en su momento apeló la medida del Concejo ante la Corte de Justicia de Salta.

El máximo tribunal de Justicia de la provincia declaró improcedente el reclamo de la exfuncionaria, argumentando en sus postulados que "la Constitución de la Provincia restringe la intervención, solo para conflictos de naturaleza institucional".

La resolución dada a conocer en febrero dio paso a la convocatoria de interesados en cubrir dicho cargo, avalado por la carta orgánica municipal de Cerrillos.

"Hasta el momento no se ha presentado nadie interesado en este cargo. En caso de cumplirse los plazos vamos a insistir en una nueva convocatoria. No es un problema el cargo, sucede que los dos anteriores funcionarios no hicieron bien las cosas. Por el caso de la abogada Núñez venía bien en el cargo, pero tuvo denuncias por maltratos y otras situaciones ya ventiladas, este lugar debe ser ocupado con responsabilidad, con idoneidad", explicó Adrián Ustárez, presidente del Concejo Deliberante de Cerrillos.

El concejal añadió sobre la importancia del cargo en beneficio de los vecinos. "Sucede que politizan este cargo. Hace falta gente que conozca sobre este lugar, no es necesario que sea abogado. La exdefensora venía elegida de una gestión anterior del Concejo, nosotros entendimos que representaba a un sector político. Debe ser un funcionario independiente".

El cargo de defensor del pueblo de Cerrillos tiene la autonomía política, pero su presupuesto sale de las erogaciones del Concejo Deliberante. "Al tener autonomía no depende de nadie. Lo único bueno que hizo la anterior defensora fue habilitar una cuenta, para que nosotros le depositemos lo que le corresponde a su funcionamiento".

"Claro que es útil, lo que no tiene resonancia al reclamo en la comuna, y el Concejo no puede asistir al vecino, el defensor del pueblo acude al vecino. Es un figura importante, lamentablemente no se le da el valor que debería tener. Somos una de las pocas localidad del interior en tener un defensor del pueblo".

Sobre la convocatoria para buscar reemplazante, si el 3 de abril no acude nadie, el Concejo deberá declararlo desierto y realizar una nueva convocatoria. En caso de no tener éxito se podría modificar la ordenanza de elección de defensor del pueblo para nombrar a un comisionado hasta que se elija un titular en este cargo.