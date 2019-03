Cómo descubrir las habilidades personales y sacarles provecho

“Las personas no pueden estar todo el día motivadas y es por ello que la disci­plina es el elemento que debes usar como pegamento”, expresa Ramiro Barón, comunicador y experto en co­ aching. En diálogo con El Tribuno, Barón ex­plicó que para descubrir las habilida­des personales se debe generar un cambio de conductas y patrones, que se tiene en la vida diaria. “Mucha gente piensa que cuando dejan de ejercer su profesión, por ejemplo, se les acaba la vida. No es así, no están viendo las cosas pequeñas de la vida que formaron parte de su desarro­llo”, expresó el especialista, al desta­car también que una persona no es solo periodista o médico, también ejerció otros roles en la vida que la hi­cieron feliz y es importante buscar esos momentos y potenciarlos.

Entre los puntos que se debe cam­biar para buscar las habilidades per­sonales están los cambios en la ali­mentación. Barón explicó que la ma­yoría de las personas no le tiene miedo a los eventos que no los matan de una sola vez. Entonces, siguen co­miendo grasas y azúcares por ejem­plo, porque no ven los daños lentos y progresivos que esto les hace a su or­ganismo. “Hay una cuestión de tolerancia que tiene con la mente inconsciente, que por un lado te dice nos gusta co­mer grasas y dulces, el cerebro tiene que hacer un tres veces más el esfuerzo, porque le hace mal pero le gusta”, explicó.

Limitados por las creencias

La modificación de patrones de conducta requiere que se modifiquen las creencias que una persona tiene internalizada. “Todos tenemos los recursos para hacer lo que queremos. Las creencias con las que funcionamos son las que limitan el uso de nuestros recursos”, agregó.

Dando el ejemplo de una persona a punto de jubilarse, Barón destacó que las personas accionan un cambio en sus creencias por shock o por programación. El especialista explicó que la persona que sabe que le falta poco para jubilarse va generando cambios en su estilo de vida, se prepara y se programa para este cambio. “Por ejemplo, comienza a salir más con los amigos, pasa más tiempos con sus nietos o sus hijos, viaja, se organiza de alguna manera para esa nueva etapa”, agregó.

Los seres humanos somos animales que se adaptan, pero hay personas que resisten el cambio porque puede ser un cambio no deseado. “Cuando una sereprograma, crea un nuevo contexto y el animal que llevamos adentro va entendiendo que hay un nuevo lenguaje de vida”, especificó Barón.

Ramiro Barón es facilitador de objetivos para ejecutivos en empresas, equipos de trabajo, emprendedores y profesionales independientes.

El coach agregó que todo cambio, que no necesariamente tiene que ser el contexto laboral, como un divorcio, la partida de los hijos (el denominado nido vacío), requiere de un cambio de paradigmas. En la actualidad uno de los grandes desafíos que están enfrentando los padres es la partida de los hijos, “pero de hijos que tienen el mundo dado vuelta”. “Entonces los padres se encuentran con un hijo que no quiere estudiar, que se quiere ir de la casa pero no quiere estudiar, y no saben cómo enfrentar esta situación. Los cambios de paradigmas en los padres terminarán siendo las claves para que puedan ayudar a sus hijos”, expresó el profesional, que ofrecerá próximamente un encuentro para padres.

Para comenzar a reconocer habilidades ocultas hay que generar cambios en los estilos de vida y esto se puede hacer siguiendo estos tips:

- Come saludablemente. Quien no puede dominar lo que come, tampoco logrará resultados en el resto de sus objetivos de vida. Reducir la cantidad de carnes rojas y alimentos que llegan ya procesados, y sumar frutos secos, semillas y pescado.

- Mantenerte en movimiento para cambiar. Si sale a caminar o hacer deporte por lo menos media hora, 3 veces a la semana, el cerebro recibirá el mensaje de que “la vida es movimiento y cambio”, y así se llevara bien con las ideas que lo desafían a cambiar y salir de la zona de confort.

- Identifique un propósito de vida. Debe entender “para qué” hace lo que hace. Y si no lo satisface, explore “qué hace bien”, “lo que le gusta hacer”, “lo que el mundo necesita”, y “por lo que el mundo estaría dispuesto a pagar”. Distinguir quien elige ser será la clave de su misión en este mundo.

- Cuide la energía vital. Todos recargan energía diariamente, y aunque algunas personas quitan esa energía, no esté dispuesto a dejarlos ir. Se puede couchear la autoconfianza y las estrategias de comunicación para poder gestionar esas relaciones.