Deportivo Roca aseguró que recurrirá al TAS

Con mucha bronca, los dirigentes de Deportivo Roca no aceptaron un primer fallo del Tribunal de Penas que determinaría el descenso del equipo rionegrino al Torneo Regional Federal Amateur.

El presidente de la entidad del sur del país, Gustavo López, se presentó ayer en Buenos Aires, en el Consejo Federal, junto al secretario del club, Diego Casemayor. Ambos realizaron un descargo en el Tribunal de Disciplina antes de que este resolviera en una instancia previa la disputa de un triangular para definir los otros descensos y que dejaría afuera a Roca

El titular de Roca manifestó que recurrirá a otra instancia e incluso podría recurrir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para apelar el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

“Vamos a apelar y si es necesario vamos a ir al TAS, hasta las últimas consecuencias. Queremos saber por qué no nos dan los puntos contra Independiente de Neuquén. Mañana (por hoy), con el fallo vamos a darnos cuenta de lo que pasó. Nosotros cumplimos con todos los pasos”, le comentó Gustavo López al programa radial Equipo Diez.

Durante estos días los dirigentes de Deportivo Roca estuvieron a la espera del fallo, pero ya habían anticipado que de no ser favorable la determinación del Tribunal de Penas apelarían.

Lo cierto es que durante la semana todo el mundo del ascenso estuvo atento a lo que pasó entre Deportivo Roca e Independiente de Neuquén. Las acusaciones entre el técnico del cuadro neuquino, Luis Murúa, y el presidente de Independiente, Gastón Sobich, dejaron un manto de duda sobre un posible arreglo entre los equipos sureños.

Desde Neuquén no se manifestaron al respecto, pero según versiones le cabría una dura sanción a la institución, al igual que al técnico Murúa y al jugador involucrado, Joan Artaza.

Esta historia entre Deportivo Roca y el Consejo Federal suma otro capítulo más. Mientras tanto, Roca aún busca salvarse e Independiente de Neuquén ya sabe que tendrá que disputar el próximo Torneo Regional Fe deral Amateur.