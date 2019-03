Mascherano usó un tuit de Ginóbili y se armó la polémica

Este jueves Manu Ginóbili volverá a estar en el centro de la escena tras su retiro de la actividad profesional.

San Antonio Spurs retirará para siempre el número que uso Manu y habrá un evento especial para los fanáticos.

Javier Mascherano lanzó un dardo a los detractores del famoso “Club de amigos” de la Selección argentina de fútbol y reavivó el debate acerca de la interna en el vestuario argentino. Masche utilizó un tuit de Ginóbili, movilizado por lo que vivirá este jueves.

Uno de los tantos ejemplos. Gracias amiguitos por la visita! Los extrañaba! pic.twitter.com/7ROnyKINGy — Manu Ginobili (@manuginobili) 27 de marzo de 2019

“Qué lindo es estar tan bien acompañado en momentos como este! Gracias a todos lo que vinieron y los que están cerca‘ a la distancia!”, puso Manu en su cuenta de Twitter. Minutos después, compartió una foto en la que se lo ve acompañado de algunos integrantes de la Generación Dorada, aquel equipo emblemático de básquet que alcanzó el reconocimiento mundial.

“Uno de los tantos ejemplos. Gracias amiguitos por la visita! Los extrañaba!”, escribió Ginóbili. En la imagen se lo ve dentro de un auto junto a Gabriel Fernández, Pepe Sánchez, Alejandro Montecchia, Chapu Nocioni y Pablo Prigioni.

Javier Mascherano compartió este segundo tuit y le sumó una irónica y, a la vez, controvertida frase: “Fotón @manuginobili !!! El famoso club de amigos? Cuanto talento junto”.

Y no se quedó ahí, ya que ante el comentario de un periodista (“si, un club de amigos que algo ganó”), agregó: “Tenés razón, el mismo Oro Olímpico que nosotros. Abrazo grande”.

El mensaje del Jefecito va dirigido a los críticos del famoso “Club de amigos” que sacó a la luz el Profe Dibos, exayudante de campo de Alfio Basile en la Selección, cuando reveló los verdaderos motivos de la salida del Coco del combinado nacional.

“Hay que terminar con el club de amigos. Nosotros por eso nos tuvimos que ir y tener que irte por cosas externas al fútbol te hace sufrir. ¿Mascherano? Es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos. Hay siete u ocho futbolistas que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir”, disparó Dibos en TyC Sports en marzo de 2017.

En las redes sociales aquel debate, que pareció quedar en el olvido a raíz de la renovación en el plantel que comanda Lionel Scaloni en la Selección, volvió a escena a partir de este tuit de Mascherano.

La Argentina de Messi, Mascherano y compañía logró un oro olímpico en Atenas 2004, bajo la categoría Sub 23, además de un subcampeonato en la Copa del Mundo Brasil 2014 y otros dos en la Copa América de Chile 2015 y Copa América Centenario 2016.

Por su parte, la Generación Dorada de Básquet obtuvo el oro olímpico en Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008. Además, fue subcampeón del mundo en 2002, con un par de triunfos ante el Dream Team, que sufrió ante Argentina su primera derrota en la historia en aquel Mundial de Indianápolis 2002.

Fuente: Infobae