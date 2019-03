Oberto le puso rock a la previa del homenaje a Ginóbili

La presentación de la banda New Indians, liderada por el cordobés, se presentó en San Antonio. Estuvieron integrantes de la Generación Dorada.

Fue una gran noche argentina en San Antonio en la previa de la gran noche que tendrá hoy Manu Ginóbili con el homenaje y el retiro de su camiseta número 20. La presentación de la banda New Indians, liderada por el cordobés Fabricio Oberto, uno de los destacados miembros de la Generación Dorada y campeón con los Spurs junto al bahiense en 2007, fue la excusa perfecta para un encuentro que congregó a numerosos compatriotas que llegaron a tierras texanas para presenciar lo que será un hecho histórico. Oberto, retirado ya de la actividad profesional, incursionó en la actividad musical para conformar su grupo que cuenta entre sus filas con el reconocido artista santiagueño Raly Barrionuevo, productor también de su primer disco. La cita fue en Fralo´s, ubicado a unos 20 minutos del centro de la ciudad, regenteado por Frank Haskpiel, un amable y simpático colombiano afincado hace tiempo en San Antonio, y que es y fue anfitrión de muchos jugadores de los Spurs. Era habitual ver en su local especializado en pizzas a Manu, Tony Parker y al propio Fabricio, entre otros, que encontraban allí un lugar perfecto que les permitía salir de la rutina que le imponía la actividad deportiva. En esta ocasión se vistió de gala para lo que significó el inicio de la gira que realizará por Estados Unidos la banda de Oberto.

Claro que fue imposible despegar este evento del que se vivirá esta noche en el AT&T Center. Los gritos de "Argentina, Argentina" se reiteraron en distintos momentos y las camisetas de la selección argentina de básquet y de Ginóbili en particular se multiplicaban en las distintas mesas. Un compacto grupo de argentinos llegados de distintas latitudes aunque con una gran presencia de los oriundos de Bahía Blanca se mezcló con los periodistas que cubrirán el evento tal el caso de Carlos "Coach" Morales, el célebre comentarista de ESPN, que tendrá la responsabilidad y el honor -según expresó- de ser parte de la trasmisión televisiva de esta noche.

Para coronar la presentación de New Indians y para hacer aun más argentina la jornada, la llegada del "Chapu" Nocioni y Pablo Prigioni despertó el fervor de los presentes que no pudieron dejar de imaginar lo que sucederá a partir de las 21,30 (hora argentina). Es que en el entretiempo del partido entre los Spurs y los Cavaliers siete dignos representantes de la Generación Dorada (Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, Luis Scola, Alejandro Montecchia, Gaby Fernández y los antes nombrados Oberto, Nocioni y Prigioni), en una mesa redonda que coordinará el periodista y matemático Adrián Paenza, hablarán sobre Manu, su personalidad, su carrera y su legado. Será la primera gran emoción de la noche. Por la relevancia de un hecho que prácticamente no tiene precedentes y fundamentalmente por los protagonistas. Un grupo de amigos que supieron dejar los individualismos de lado para ser un verdadero equipo y obtener, entre otros, uno de los mayores logros deportivos de la historia argentina, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas.

Luego y tras el partido llegará el comienzo formal del homenaje. Las palabras de Tony Parker, Tim Duncan y Gregg Popovich volverán a tocar un Manu seguramente ya conmovido por todo lo precedente y por la presencia en la platea de toda su familia y su más íntimo grupo de amigos. Para que en un clima que será estremecedor y ante los 18.000 asistentes y los cientos de miles que lo seguirán por televisión se escuche la voz de un Manu que deberá hacer un esfuerzo enorme para poder hablar y dejarse llevar. Y para llegar a ese instante único, profundo, en que un ídolo muestra su costado más humano y queda para siempre en el recuerdo.

Fuente: Infobae