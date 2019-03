Caso cura Aguilera: habrá una audiencia pública para resolver la recusación contra la fiscal

El juez de Garantías 5, Hugo Héctor Martínez, fijo audiencia para mañana a las 8.30, para resolver el pedido de recusación efectuado por la defensa técnica de José Carlos Aguilera a la fiscal penal UDIS 2, María Luján Sodero.En ese sentido, la fiscal informó al juez que no aceptó la recusación pretendida ya que no existía causal para apartarse de la investigación.

El Código Procesal Penal de Salta, en su artículo 86, prevé, en relación al trámite que tiene que darse a la presentación de la defensa, que “La recusación, en caso de no ser aceptada, será resuelta en audiencia única por el Tribunal ante el cual actúe el funcionario recusado”.

En el marco de la causa se encuentra en trámite también el incidente correspondiente al Recurso de Apelación interpuesto por el defensor de Aguilera, contra la resolución que ordena mantener la detención del imputado. Una vez cumplidos los requisitos formales, el incidente será elevado al Tribunal de Impugnación para resolverlo.

Entre tanto, José Carlos Aguilera continúa detenido, alojado en la Alcaidía General de la Provincia.

El hombre se encuentra acusado provisoriamente de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser ministro de culto; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto en concurso real, todos en concurso real.

Aguilera fue denunciado por dos jóvenes de identidad reservada. Los hechos habrían sucedido hace 15 y 20 años aproximadamente en cada caso, cuando era sacerdote en la Parroquia de Campo Santo.