Llegó el gran día: todo lo que tenés que saber sobre el homenaje a Manu

Esta noche no será una más para Manu Ginóbili y el deporte argentino. Tras el duelo entre San Antonio Spurs y los Cleveland Cavaliers en el AT&T Center se vivirá una jornada histórica. El conjunto texano le rendirá homenaje al bahiense, uno de los basquetbolistas más emblemáticos de la franquicia. Retirarán su mítica camiseta número 20, la misma que lució durante 16 temporadas.

"Muy posiblemente llore. Es algo rarísimo, me siento incomodísimo de tener que vivir ese día y tengo que aprender a dejarme llevar por esa situación y tratar de disfrutarlo", confesó el argentino en diálogo con el sitio oficial de la NBA.

Será el noveno en los Spurs en lograr esta distinción -el último había sido Tim Duncan-. Se sumará también al selecto grupo de las casi 200 camisetas retiradas en las 30 franquicias de la liga más poderosa del planeta. "Sé que es más para el resto que para mí, yo no creo que la vaya a pasar bien por los nervios y la vergüenza. Es un enorme honor, pero ya me sudan las manos cuando pienso en qué decir", sostuvo el ex Reggio Calabria y Kinder Bologna de Italia, quien se desligó de la organización y dejó todo a cargo de la NBA.



Todos los fanáticos que asistirán al encuentro recibirán una gorra y un cartel para conmemorar a Manu Ginóbili y tendrán la oportunidad de tomarse fotos con una réplica de la camiseta número 20 retirada, así como también con fotos de sus 16 años de carrera en San Antonio. También habrá una exhibición en 3-D y estarán los trofeos de los cuatro campeonatos de la NBA que logró a lo largo de su carrera (2003, 2005, 2007 y 2014).



La mesa de la "Generación Dorada"

Durante el entretiempo, Alejandro Montecchia, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni, Pepe Sánchez y Luis Scola serán los encargados de representar al básquet argentino.

El debate, que se llevará a cabo en español, con subtítulos en inglés, y que se verá en las pantallas del estadio, estará conducido por Adrián Paenza.

Manu Ginóbili, con la camiseta de la selección argentina, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008, además de haber llegado a la final en el Mundial de 2002.



–Segunda parte del partido entre San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers

–Inicio oficial de la ceremonia

Michelle Leclercq, cantante argentina nacida en Buenos Aires pero que lleva varios años radicada en EEUU, entonará el himno argentino. Por su parte, el dúo country de Austin Bruce Robison y Kelly Willis interpretará la canción patria de Estados Unidos.

Lo poco que adelantó la organización es que el francés Tony Parker será el primero en salir a escena. "Me pidieron que empiece la fiesta, como lo hice con Timmy. Es un gran honor y lo espero con ansias", esbozó el base que actualmente se desempeña en los Charlotte Hornets. Luego será el turno de Tim Duncan y Gregg Popovich. También se especula con que uno de los integrantes de la Generación Dorada tomará el micrófono.

Junto al entrenador forma la tercera pareja más ganadora de la historia de los playoffs con 135 victorias. Mientras que con sus otros dos ex compañeros logró ser el "Big Three" más ganador de la NBA.

–La salida de Manu Ginóbili:



Hora y televisación:

La transmisión comenzará a las 20.30 de Argentina (18.30 en San Antonio), con una hora de previa, en la que se repasarán las 16 temporadas de Ginóbili en la NBA y se anticiparán algunos detalles de la fiesta.

El evento se podrá seguir por NBA League Pass, ESPN, que contará con las voces de Ernesto Jérez y Carlos Coach Morales, y DirecTV (canal 612 y 1612).

17.30 México

18.30 Colombia y Ecuador

19.30 Bolivia y Perú

20.30 Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

00.30 España

Invitados especiales:

Más allá de estar acompañado por su esposa Many y sus hijos Dante, Nicola y Luca, sus padres y hermanos, viajó una gran comitiva desde Bahía Blanca conformada por familiares y amigos de su infancia.

En la fiesta también dirán presente los jugadores del actual plantel de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, varios de sus ex compañeros (Tim Duncan y Tony Parker, por ejemplo) y miembros de la Generación Dorada (Alejandro Montecchia, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni, Pepe Sánchez, Gabriel Fernández y Luis Scola).

El bahiense se convertirá en el noveno en recibir esta distinción. Anteriormente fueron homenajeados Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) y David Robinson (50).

El 18 de julio de 2002, Manu firmó su primer contrato con los Spurs y posó con la 6, dorsal que había utilizado en su última etapa en Italia.

Sin embargo surgió un inconveniente, ya que esa camiseta la defendió el base Avery Johnson -campeón en la temporada 1998-99- e iba a ser retirada a la brevedad. El argentino luego pensó en la 10, pero ya le había sido asignada a Speedy Claxton. "A esa altura ya no tenía preferencia. Supongo que pensé que la 20 quedaba bien y por eso la tomé", explicó Ginóbili.