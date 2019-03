Mitre piensa en su final para clasificar

La remontada de Mitre en la recta final de la etapa clasificatoria lo dejó con vida para disputar la última fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Su últimas dos victorias frente a Peñarol (3 a 0) y San Antonio (3 a 2) dejaron al ciclón con chances de clasificación a los play-offs y este domingo, cuando visite a Olimpia Oriental, sabe que ganando clasificará automáticamente a la siguiente instancia.

La ecuación es simple, sumando de a tres el domingo logrará llegar a quince puntos y le alcanzará para ser uno de los dos mejores terceros, ya que en otras zonas como la zona 4, Progreso, que tiene 12 puntos, hoy es segundo mejor tercero y se enfrentará con Barrio Obrero (13) que es segundo en su zona pero, de ganar, el tirapiedras clasificaría como segundo y dejaría afuera a la onda verde.

Mitre también podría clasificar como segundo si es que San Antonio y Peñarol igualan en el partido que jugarán también el domingo, a las 16, en el estadio Martearena.

En caso de igualdad de puntos entre Mitre, San Antonio y Peñarol, el ciclón sumaría más puntos en enfrentamientos entre sí, por eso al equipo que conduce Sergio “Tahuchi” Albornoz no le queda otra que ganar para seguir participando en el campeonato.

La idea del cuerpo técnico es poner lo mejor en cancha para el domingo en Rosario de Lerma pero sabe que no podrá contar con Matías Zolorza, expulsado en el clásico ante la villa. Una de las alternativas para ocupar el lugar de Zolorza es Diego Carabajal.

El plantel continuará hoy con los entrenamientos en el estadio Miguel Pascual Soler donde el cuerpo técnico realizará la práctica de fútbol para empezar a perfilar el once que buscará la clasificación en el Valle de Lerma.

Cabe destacar que la dirigencia de Olimpia Oriental definirá hoy si se permite público visitante para el encuentro del domingo.