Un grave siniestro vial la dejó viuda a los 23 años

Una joven mamá con residencia en la localidad de Pichanal relató ayer amargamente la triste situación por la que atraviesa su familia y las dificultades que debió sortear para denunciar un accidente o siniestro fatal que le costó la vida a su esposo y padre de sus tres niños.

La joven viuda, Karen Rojas, dijo que la muerte de su esposo se produjo unas horas después que regresó de la localidad de La Estrella, donde estaba trabajando en la reparación de las vías del Ferrocarril Belgrano.

"Había llovido y el trabajo se había suspendido. Él regresó esa tarde y luego salió junto a un vecino hacia la ruta.

En horas de la noche recién nos comunicaron lo del accidente, y ya en el hospital la mala noticia de que mi esposo Cristian Gabriel Sisneros ya había fallecido. A partir de ahí nos tuvieron de un lado para el otro. En la comisaría de Pichanal no nos querían recibir la denuncia, nos mandaron a la fiscalía de Orán, de ahí nos dijeron que era la comisaría la que debía recibir la queja y así nos tenían. Además del dolor, perdiendo tiempo, paciencia y dinero. Luego vino el silencio y el duelo de toda la familia, de mis tres hijos que preguntan por su padre y yo sin respuesta de ninguna clase. Nadie vino de la empresa donde trabajó por más de un año, nadie de la camioneta que le quitó la vida. Nadie de aquí ni nadie de allá", dijo casi resignada.

La mujer relató que en esa desesperación no sabía dónde acudir y que, finalmente, tras tocar todas las puertas, pudo denunciar el hecho que le llevó gran parte de su vida.

"El estaba afiliado al gremio de la construcción pero ninguno de ellos se acercó siquiera a darnos el pésame. En esa niebla tuve que gastar la última moneda para tener el asesoramiento legal de un abogado de la capital salteña", dijo amargada.

La mujer relató que necesita urgentemente una respuesta humana al menos de su empleador, "porque no puedo ir hasta La Estrella a notificar la muerte de mi esposo sin tener la denuncia, y aquí en Pichanal no sabía dónde solictar ayuda, estamos desesperados, nunca fuimos mendigos, somos una familia de trabajo. Creo que mi caso no es el único en el norte del país. Tal parece que por la humildad y pobreza en la que vivimos aquí en Pichanal no tenemos derecho a reclamar justicia y nos hacen desistir no tomándonos las denuncias y haciéndonos ir y venir por cualquier cosa. Si fuera por mí podría aguantarlo, pero no tengo trabajo pero sí tres hijos para educar y alimentar, por eso exijo celeridad en la Justicia", reflexionó.

El caso

El 21 de marzo una camioneta embistió a dos motos por detrás en la ruta 34, a la altura de Pichanal.

La Fiscalía interviniente ordenó la detención del conductor de la camioneta, quien sostuvo que no tuvo tiempo para frenar.

La víctima fatal del siniestro vial fue identificada como Cristian Sisnero.