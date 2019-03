El emotivo video de la historia de Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs

En una noche de gala, San Antonio Spurs se sacó el sombrero frente a Manu Ginóbili, el mejor jugador argentino de básquet de la historia. No solo retiró la camiseta 20 como un homenaje a uno de los más ganadores de sus filas, sino que armó un video con el recorrido que hizo en la NBA.

En las imágenes se ven desde el primer día hasta el último de la carrera de Manu en la principal liga de básquet del mundo. Los Spurs pasaron el clip en el estadio, pero también, lo subieron a las redes.

Manu will forever be a part of San Antonio and the basketball world.#GraciasManu pic.twitter.com/5hz8ayIAsq