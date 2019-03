“Nunca quise que fuera presidente”

Los siguientes párrafos corresponden a la entrevista concedida por Franco Macri a los periodistas Carlos Russo y Edi Zunino para el libro “Cerrar la grita: Ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos” de Editorial Sudamericana. El libro fue publicado en 2015 y recopila 26 entrevistas a primeras figuras nacionales de la política, la ciencia, la cultura y la economía que fueron protagonistas esenciales del período kirchnerista. El libro indaga las razones del conflicto argentino y presenta ideas para procesar el pasado reciente y encarar el porvenir. Carlos Russo es actualmente Jefe de Redacción de diario El Tribuno.

Eso, la grieta de la mala interpretación. Yo, me llamó uno de los periodistas en China cuando estaba la Presidenta. No quise atender, ellos insistieron. “no me hablen de política” dije, entonces los atiendo. No me acuerdo quien fue. Era uno de los importantes. Me preguntó de la Presidenta y al final agarró otro micrófono del equipo y dijo: “y Señor Macri una pregunta, ¿usted quiere que su hijo sea presidente o no?” y yo contesté, pensé un poco, pero yo siempre contesto y digo lo que pienso: “con una mente y con la inteligencia sí, pero con el corazón no quiero que sea presidente. Yo nunca he querido que fuera presidente.” Porque es un esfuerzo para él y la familia terrible. Es como perder la vida. Perder la vida que uno hizo siempre. Pero bueno, ahora no dijo más nada, porque todos mis nietos me mandaron mail a China mandándome a la puta que me parió. Se ofendieron, pero claro, para ellos era demasiado sofisticación. Yo había dicho que no.

