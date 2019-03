Mataron al suegro de un jefe narco en Rosario

El suegro del sindicado jefe narco Luis "Pollo" Bassi fue asesinado a balazos junto a su concubina cuando tomaban mate en la puerta de su casa de la ciudad santafesina de Rosario, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trató del segundo doble crimen y del quinto homicidio cometido en un día en Rosario, luego de que en la noche del sábado mataran a tiros a un joven de 18 años y el viernes último a una adolescente de 16 y un hombre de 50 en distintos ataques.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el último doble homicidio ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 18, cuando asesinaron al suegro del "Pollo" Bassi (37), detenido en la cárcel santafesina de Coronda por otro homicidio y que en un debate oral fue absuelto tras ser juzgado como presunto autor intelectual del crimen del jefe de "Los Monos", Claudio "Pájaro" Cantero (29).

El hecho sucedió en calle Isola al 300 bis, en el Fonavi del barrio Municipal, en la zona sudeste de Rosario, donde un grupo armado con pistolas calibre 9 milímetros bajó de un automóvil Chevrolet Corsa gris frente a un monoblock.

Los delincuentes atacaron a balazos al suegro de Bassi, el policía retirado Eduardo Cisneros (70), y a su pareja, Gloria Larrea (56), quienes tomaban mate en la vereda, con lo que ambos murieron casi en el acto a raíz de las lesiones sufridas.

Las fuentes añadieron que en la escena del crimen la policía secuestró trece vainas servidas 9 milímetros y un cartucho intacto del mismo calibre.

Los efectivos hallaron a Cisneros sentado en un sillón plegable con al menos cinco impactos de arma de fuego, mientras que su pareja fue encontrada boca abajo con un balazo en el rostro.

El "Pollo" Bassi, a quien intentaron matar hace dos años, ya había sufrido entre diciembre de 2013 y octubre de 2014 los asesinatos de su padre y de dos hermanos.

El mismo final sufrieron los padres de Milton Damario y Facundo "Macaco" Muñoz, también acusados de participar en el crimen del "Pájaro" Cantero y que salieron en libertad.

Los investigadores creen que pudo haberse tratado de una nueva venganza contra el "Pollo Bassi" por su presunta instigación del homicidio del ex líder de la banda "Los Monos", ocurrido el 26 de mayo de 2013.

El sindicado jefe narco de Villa Gobernador Gálvez y ex barrabrava de Newell's, fue absuelto el año pasado en un juicio en el que se lo acusó de haber sido el autor intelectual del crimen de su rival.

Bassi cumple una condena a 16 años de prisión en la cárcel de Coronda por el asesinato de Juan Pablo Colasso, ocurrido en octubre de 2012, en Villa Gobernador Gálvez, y comparte celda con Damario y Muñoz.

La Justicia no pudo probar vínculo alguno entre el crimen del "Pájaro" Cantero, jefe del clan que dominó desde el barrio Las Flores gran parte del narcotráfico en Rosario, y el "Pollo" Bassi.

En ese marco, el padre, dos hermanos y ahora el suegro fueron asesinados, además de un fallido intento de homicidio contra él, en 2017.

"Me salvé de milagro. Las balas pasaron muy cerca, a centímetros", contó el "Pollo" Bassi a su abogado, el 26 de marzo de ese año, cuando intentaron matarlo en una supuesta venganza.

En tanto, este fue el quinto homicidio en 24 horas en Rosario ya que anoche, alrededor de las 22, un joven de 18 años fue asesinado a balazos en el tórax.

La víctima fue identificada como Matías Leonel Gobernatore, quien fue atacado en Cereseto y avenida Circunvalación, del barrio Las Delicias, en el extremo sudoeste de Rosario, en otro crimen mafioso, dado que al lado del cadáver hallaron su mochila y su moto, por lo que en principio se descartó el robo.

Por último, el viernes por la noche dos sicarios atacaron a un grupo de personas en el barrio Alvear.

Ese hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en calle Manantiales al 3700, donde asesinaron a la adolescente Emilse Sosa (16), a quien hirieron primero y luego remataron en el piso con una ráfaga, y a Miguel Angel Quintana (50), el cual murió al día siguiente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Además, hubo ocho heridos, de los cuales tres permanecen internados en estado grave por las heridas sufridas durante el ataque.