Velaztiqui se quebró al romper el silencio sobre la muerte de Natacha Jaitt

Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que acompañó a Natacha Jaitt al salón de eventos en el que murió, se quebró en vivo al hablar de su detención por presunto falso testimonio. El productor de eventos de nacionalidad paraguaya estuvo en Mauro la pura verdad, el ciclo de Mauro Viale, enAmérica.

“Es muy duro lo que me pasa. Sentir que tu vida en un minuto cambia. Cuando alguien dice que el momento más terrible es cuando le ponen las esposas y le hacen tocar el piano es real. ¡Es muy duro! ¡Muy duro!”, dijo Velaztiqui Duarte, entre lágrimas.

“Yo pedí resguardo por mi vida y me metieron en un cuarto en el que caminaban cucarachas. En un momento pedí ir al baño y vi a un perrito con un colchoncito abajo de una estufa y, en ese momento, sentí que mi vida era mucho menos que eso”, continuó visiblemente angustiado.

“Soy un hombre de bien y voy a salir adelante. Es muy duro escuchar las cosas que dijeron de mí. Duele en el alma. Es durísimo. No manejo términos tumberos… yo soy gay y se encuentra con situaciones que dan profundo dolor. Tenía miedo de entrar a la población y escuchaba cosas. Sentía que me iba a morir, que no iba a poder soportarlo”, completó el hombre.